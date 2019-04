Google estime que le prix plancher de sa gamme Pixel est trop élevé. Ça tombe bien, un téléphone abordable arrive.

Durant le dernier trimestre fiscal, Google a vendu moins de smartphones Pixel que l’année précédente. Selon la directrice financière Ruth Porat, dont les propos ont été rapportés par un journaliste de Variety le 29 avril 2019, cette contre-performance est dû à la « pression du marché » sur le segment du haut de gamme. En bref, il y a trop de concurrence entre Samsung, Google et Huawei qui sont bien installés et les constructeurs chinois qui parviennent à baisser le prix plancher.

Pour augmenter ses volumes, la firme de Mountain View doit commercialiser des modèles moins chers, les utilisateurs étant moins enclins à renouveler souvent leur smartphone s’il faut débourser près de 1 000 euros ou plus à chaque fois. Cela tombe bien, un Pixel plus abordable est sur le point d’arriver.

Maybe making $1000+ phones isn't such a great idea after all ?

— Janko Roettgers (@jank0) April 29, 2019