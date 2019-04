Apple pourrait ENFIN mettre autre choses que des chargeurs 5W dans ses boîtes d'iPhone.

On peut reconnaître à Apple ses produits à la qualité supérieure, son service après-vente d’une efficacité redoutable et sa philosophie articulée autour d’un écosystème où tout est à sa place (ok, il est fermé, mais bien tenu). En revanche, on a tout autant le droit de pester contre certaines pratiques commerciales, notamment cette mauvaise habitude de fournir un chargeur de 5W USB A avec des smartphones vendus plus de 1 000 euros. Elle pourrait enfin devenir de l’histoire ancienne à partir de cette année, selon des informations publiées par le blog Macotakara le 27 avril 2019.

La gamme d’iPhone attendue pour la rentrée pourrait être livrée avec un chargeur de 18W ( !), soit le même que celui de l’iPad Pro avec Face ID (avec un port USB-C). Apple conserverait en revanche le port Lightning sur les téléphones.

Enfin de la recharge rapide sans surcoût

On ne comprend toujours pas pourquoi Apple continue de fournir des chargeurs de 5W. Hormis pour une question de coût, cette décision n’est plus justifiée depuis que l’iPhone est compatible avec la charge rapide (depuis l’iPhone 8). Aujourd’hui, si on veut profiter de cette fonctionnalité bienvenue (50 % rechargés en 30 minutes), il faut payer (on vous explique tout ici).

La posture conservatrice de la firme de Cupertino est d’autant plus inacceptable que la concurrence n’oublie jamais de faire de la charge — toujours plus — rapide un argument de vente. Avec son Mate 20 Pro, Huawei fournit par exemple un chargeur de… 40W.

En prime, le passage à un câble Lighting vers USB-C permettrait aux utilisateurs d’en finir avec le port USB, disparu des MacBook depuis déjà quelques années, et les adaptateurs qui vont avec. Bonjour à l’unification. Enfin.