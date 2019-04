La prochaine mise à jour macOS 10.15 pourrait permettre aux iPad de se transformer en écrans externes pour Mac. Une fonctionnalité native qui rendrait obsolètes certaines applications tierces.

Après avoir révélé des fuites concernant les nouveautés d’iOS 13, 9To5Mac a continué sur sa lancée avec la mise à jour 10.15 de macOS. Selon la plateforme, Apple travaillerait sur une nouvelle fonctionnalité permettant notamment d’utiliser un iPad comme écran externe pour son Mac.

Cette nouveauté, apparemment nommée « Sidecar » en interne, prendrait simplement la forme d’un menu situé sur le bouton vert (en haut des fenêtres d’applications). En passant sa souris dessus, l’utilisateur aurait le choix entre agrandir la fenêtre ou la faire passer sur un appareil externe. L’iPad ne serait pas la seule machine compatible avec le nouvelle fonctionnalité, bien qu’aucune autre ne soit directement indiquée.

9To5Mac confirme qu’il sera toujours possible d’utiliser un Apple Pencil avec son iPad, même quand il sert de deuxième écran. Le média ne donne par contre aucune précision sur un sujet important : la connexion. On ignore si le lien entre le Mac et l’appareil externe se fera en Bluetooth ou si un câble sera nécessaire. On ne sait pas non plus quels iPad seront compatibles avec la nouvelle fonctionnalité.

Une mise à jour qui pourrait menacer certains produits

Si Apple propose bien ce système de double écran, la prochaine mise à jour va rendre certains produits obsolètes. Le Luna Display, par exemple, permet justement de transformer un iPad en écran externe sans fil pour Mac. Seul problème : il coûte 79,99 dollars (71 euros). Si la fonctionnalité devient native sur Mac, il n’y aura plus aucun intérêt à l’acheter. Pour « survivre », il faudra donc innover, soit en intégrant de nouvelles capacités à la machine, soit en étendant son service aux PC (comme le fait Duet Display).

Pour plus d’informations, il faudra attendre la Worldwide Developers Conference d’Apple (WWDC) qui se tiendra à San José du 3 au 7 juin 2019.