Verra-t-on les derniers iPhone équipés d’un écran LCD cette année ? Tout porte à le croire. Une première rumeur, lancée par le Wall Street Journal, évoquait une gamme 100 % OLED en 2020. Elle a été corroborée par Digitimes le 2 avril 2019. Citant des sources taïwanaises, le média va un peu plus loin en détaillant les tailles — inédites — des écrans.

En 2020, il pourrait donc y avoir trois iPhone avec les diagonales suivantes : 5,42 pouces, 6,06 pouces et 6,67 pouces. Pour 2019, Apple reproduirait la gamme actuelle : deux OLED (5,8 et 6,5 pouces) et un LCD plus abordable (6,1 pouces).

Le retour de l’iPhone SE ?

On s’étonnera de voir un iPhone plus petit que ceux commercialisés depuis la fin d’année dernière. Au point que ce possible téléphone doté d’un écran 5,42 pouces pourrait faire office de successeur au très apprécié iPhone SE (resté au 4 pouces). Soit un smartphone aux mensurations contenues et avec des fonctionnalités en moins pour être vendu à un tarif inférieur aux modèles mieux lotis.

Apple envisagerait de faire appel à des technologies signées LG ou Samsung — technologies liées à l’intégration de la couche gérant l’interaction tactile — pour abaisser la facture de la dalle. Selon Digitimes, la firme de Cupertino devrait conserver Samsung Display en qualité de principal fournisseur. Mais, par le passé, on a déjà entendu parler de l’opportunité de se tourner aussi vers LG.

On remarquera que les indiscrétions concernent plus volontiers les iPhone de 2020 que ceux de 2019. Cela suggère que la gamme à venir miserait sur la continuité au lieu de la rupture.

