Apple a connu quelques problèmes avec son service de stockage en ligne iCloud. Il était injoignable une partie de la journée du 14 mars.

Décidément, ce n’était pas la semaine des services en ligne. Après Gmail et Google Drive, puis Facebook et ses filiales Instagram et WhatsApp, Apple a aussi connu des problèmes avec iCloud dans la journée du 14 mars. Pendant 4h30, plusieurs services liés au service de stockage en ligne de la firme de Cupertino étaient injoignables ou très difficilement accessibles.

Les choses sont rentrées dans l’ordre depuis.

Des soucis dès le 13 mars

Le tableau de bord d’Apple indiquant l’état de fonctionnement de son écosystème montre tous les voyants au vert — mais aussi que l’incident, dont la nature n’a pas été précisée, a touché près de la moitié des services listés sur cette page. Tous les outils liés à iCloud ont été affectés, ainsi que des fonctionnalités comme Accès à mon Mac, Localiser mon iPhone ou Localiser mes amis.

Certains services avaient subi un dysfonctionnement de quelques heures dès le 13 mars, sans qu’il ne soit établi un lien entre les soucis à cette date et ceux survenus le jour d’après. Pour les soucis du 13 mars, Apple indique que seule une fraction de ses utilisateurs a été touchée et qu’il s’agissait surtout d’un souci de performances, avec un traitement plus lent des tâches demandées.