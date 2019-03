Un bug semble avoir paralysé une partie des réseaux sociaux qui appartiennent au groupe Facebook : Facebook, Messenger, WhatsApp et Instagram sont touchés. Il est notamment difficile de publier des messages sur Facebook. Facebook dit être au courant.

Si vous n’arrivez pas à publier des messages sur Facebook ce au soir, vous n’êtes pas les seuls. Depuis 17h en France, ce 13 mars 2019, de nombreux internautes ont remarqué qu’il y avait des bugs sur l’application du réseau social, mais aussi sur le site desktop. Il semblerait que le problème soit généralisé en Europe et aux États-Unis.

Numerama a constaté qu’il était par exemple difficile de valider la publication de messages, que ce soit sur un mur Facebook ou dans les commentaires. « Le site Facebook est en cours de maintenance et sera à nouveau disponible dans quelques minutes », ont pu lire certains utilisateurs.

Un autre message d’erreur est d’ailleurs apparu lorsque nous avons essayé de publier cet article sur la page Facebook de Numerama.

Le groupe Wanted Community Paris, qui compte plus de 460 000 membres, a lui aussi publié un message pour faire savoir à sa communauté que les administrateurs n’arrivaient pas à valider les publications.

Attention, si vous cliquez sur « publier » et qu’il ne se passe rien, votre message a peut-être été quand même envoyé. Si vous appuyez frénétiquement sur le bouton, votre post risque d’être mis en ligne en double, voire plus, dans quelques minutes. Nous vous recommandons plutôt de faire preuve de patience.

L’app Messenger est également touchée, comme a pu le constater Numerama. Nous n’avons pas réussi, par exemple, à envoyer une photo à un contact.

Sur le site istheservicedown.fr, qui répertorie les plaintes de problèmes sur certaines sites, on peut voir que Facebook a été largement signalé comme ayant des soucis.

Instagram a également des problèmes : de temps en temps, la page d’accueil ne se rafraîchit pas correctement, ce qui empêche les utilisateurs d’avoir accès aux nouvelles publications.

Vers 19h, Facebook a publié un tweet pour prévenir ses utilisateurs qu’il était au courant du problème, et qu’il pouvait confirmer qu’il ne s’agissait « pas d’une attaque Ddos ».

We’re aware that some people are currently having trouble accessing the Facebook family of apps. We’re working to resolve the issue as soon as possible.

— Facebook (@facebook) March 13, 2019