Google a rejoint les constructeurs majeurs dans la course au smartphone pliable. La firme semble miser sur un appareil compact plutôt qu'une tablette.

Google ne compte pas rester sans rien faire dans la course au smartphone pliable. Le site Patently Mobile a déniché un brevet déposé par la firme le 8 juin 2018, décrivant un appareil de ce type. Cela fait donc quelques mois que Google travaille sur ce concept, aujourd’hui très à la mode chez les constructeurs. Samsung et Xiaomi ont pris de l’avance, mais Apple, Royole et Motorola travaillent aussi sur un smartphone pliable.

Il convient de noter qu’un brevet n’est pas un produit fini : il est possible que Google, choisisse au final de ne pas se lancer sur ce terrain ou avec ce type d’appareil.

Contrairement à la plupart des appareils concurrents, la taille de ce smartphone ne lui permet pas de se transformer en petite tablette. Google semble donc miser sur un téléphone compact, à contre-courant de la tendance actuelle des appareils de grande taille. Les dessins fournis avec le brevet montrent également qu’un seul écran est prévu. Là encore, Google s’éloigne de la concurrence et de ses deux écrans fusionnant en un seul. Ces différences pourraient permettre à la firme de Mountain View de se démarquer, mais elles posent également certains problèmes.

Le défi de la fragilité

Les dessins du brevet montrent qu’en plus de se refermer sur lui-même, le smartphone doit être capable de plier en deux endroits distincts. Le design montre une forme de « Z » qui ne semble utile pour aucune application. L’explication la plus logique est qu’en réussissant à faire prendre cette forme à son smartphone, Google résoudra le problème ardu du pliage. Le brevet comporte quelques commentaires sur ce point : « créer un design de pliage en Z est très compliqué à cause de la fragilité de la fine pellicule de l’écran. » Si le smartphone pliable peut résister à une torsion en forme de Z, il peut résister à tout.

Le brevet du smartphone pliable de Google est encore très récent. Les designs disponibles sont sommaires et le projet ne doit donc pas être très avancé. Reste à savoir si le produit sera un jour commercialisé ou s’il ne sera qu’une idée inachevée parmi tant d’autres.