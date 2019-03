Et si Samsung avait droit à son premier mème vraiment positif ? Le design du Galaxy S10 lui a échappé... et on adore.

Si l’on regarde les fonds d’écran originaux fournis avec les Galaxy S10 tout juste annoncés et commercialisés par Samsung, on remarque une constante : le coin supérieur droit fait partie d’une ombre ou d’un ton sombre, qui vient enrober le trou dans l’écran abritant les caméras à l’avant. Pour Samsung, l’objectif est clair : pour ne pas avoir d’encoche, le constructeur a choisi des trous en face avant mais ne veut pas le montrer. Quand on lance un jeu ou une application en plein écran, le trou vient même s’intégrer dans une plus large barre noire sur l’écran qui vient rappeler la forme des Galaxy S9.

Mais est-ce la meilleure solution ? Internet ne semble pas d’accord. Au lieu d’invisibiliser les trous du Galaxy S10+, des tas d’esprits créatifs se sont empressés de faire entrer la griffe circulaire dans des fonds d’écran adaptés. Ce qui était un objet à cacher par du noir devient une partie d’un fond d’écran. Certains résultats sont malins, d’autres hilarants. Sur Reddit, on trouve évidemment un sous-forum qui les répertorie tous. Et les créateurs partagent même les originaux de leurs créations afin que vous puissiez aussi jouer avec les caméras.

Nos préférés juste en dessous.

Star Wars L’étoile noire

C’était évident qu’un fan de Star Wars allait utiliser le trou des S10 classiques pour matérialiser le rayon laser de la death star.

Wall-E Wall-E

Le robot le plus mignon de Pixar est le client idéal pour les Galaxy S10+ !

Espace Une éclipse

Et si le trou devenait la Lune qui passe devant le soleil ? C’est possible sur un Galaxy S10.

iPhone X L’iPhone X

Repéré sur Twitter, ce Galaxy S10+ qui imite un iPhone X à l’avant est fantastique.

Cartoon Mi-chat mi-chien

Tous les personnages de cartoon avec un gros nez rond vont pouvoir embellir votre Galaxy S10 classique.

Bender Bender de Futurama

Les personnages avec des yeux robotiques sont de parfaits copains pour le S10+.

Daft Punk Daft Punk

C’était très tentant : quelqu’un l’a tenté.





Kim Jong-Un Kim Jong-Un

Repéré dans un magasin chinois, ce Galaxy S10+ avec la photo iconique du dirigeant nord-coréen est une belle trouvaille.

N’hésitez pas à partager vos préférés dans les commentaires !