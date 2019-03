Le Galaxy S10 est l’un des smartphones les plus excitants de ce début d’année. Mais avec un prix compris entre 909 et 1009 euros, il faut disposer de solides économies pour se le payer tout de suite. La solution la plus simple pour atténuer la facture est encore de revendre son smartphone actuel. Volpy est justement une application qui permet de recevoir le Galaxy S10 et de renvoyer son ancien smartphone en moins de 4 jours.

Pour acheter le Galaxy S10 à bon prix il y a actuellement deux solutions. La première consiste à passer par un opérateur et de prendre un coûteux forfait avec engagement pour atténuer la facture et étaler le paiement sur un ou deux ans. La deuxième consiste à revendre son smartphone actuel afin de réduire considérablement la facture.

Faciliter la revente de son ancien smartphone pour en acheter un nouveau

C’est ici qu’intervient Volpy, une application créée par une startup française. Elle a été imaginée pour pouvoir revendre facilement son téléphone actuel et pouvoir acheter dans la foulée un smartphone neuf ou reconditionné. Et de faire les deux en moins de 48 heures. Par exemple, le fait de revendre son iPhone X 64 Go à Volpy permet de faire baisser le prix du Galaxy S10e à 219 euros, celui du Galaxy S10 à 369 euros ou celui du Galaxy S10+ à 469 euros. Voire, respectivement, 169 euros, 319 euros et 419 euros dans le cas de la revente d’un iPhone X 256 Go.

Volpy part du principe que revendre son smartphone est une entreprise fastidieuse et stressante (et c’est vrai). Pour faciliter la tâche de l’utilisateur, l’idée est de rendre le processus le plus fluide possible. Dans un premier temps, il faut donc télécharger l’application sur son smartphone. Sans avoir besoin de se créer préalablement un compte, celle-ci va alors demander à l’utilisateur de lancer une série de tests afin de vérifier l’état du téléphone : test de l’écran tactile, du microphone, du GPS, etc. Dans un deuxième temps, Volpy va vous demander d’évaluer l’état extérieur de l’appareil. Le tout prend 5 minutes, montre en main.

À l’issue de ces tests, un score est donné au téléphone. Un score qui va ensuite permettre de réduire le prix des smartphones neufs ou reconditionnés disponibles dans l’application Volpy. Par exemple, un iPhone X en parfait état permet de précommander le Galaxy S10e à 219 euros (au lieu de 749 euros), un Galaxy S10 à 369 euros (au lieu de 909 euros) ou un Galaxy S10+ à 469 euros (au lieu de 1 009 euros). Il est alors possible de les acheter en 3 ou 4 fois sans frais.

Si vous précommandez le Galaxy S10 ou S10+ avant le jeudi 7 mars prochain, vous aurez d’ailleurs droit à une paire de Galaxy Buds, les écouteurs Bluetooth de Samsung, d’une valeur de 149 euros, gratuitement en plus du smartphone. Les précommandes permettront de recevoir le téléphone entre le 9 et le 12 mars prochain.

Revendre son ancien smartphone et recevoir un Galaxy S10 en moins de 4 jours

Là où Volpy rend les choses plus faciles, c’est qu’une fois le Galaxy S10 commandé, vous le recevrez rapidement, via un colis Chronopost. Dans ce colis vous trouverez non seulement le nouveau smartphone de Samsung, mais aussi une enveloppe destinée à recevoir votre ancien smartphone. Vous avez alors 4 jours pour procéder au transfert de données de l’ancien au nouveau smartphone avant de renvoyer votre ancien téléphone. C’est le concept même de Volpy : ne restez jamais sans téléphone, recevez votre nouveau mobile avant d’envoyer l’ancien

Notez pour finir que Volpy est une entreprise française et engagée. Cela signifie d’une part que leurs équipes de SAV et de support parlent toutes français. Le site officiel comprend également de nombreuses réponses aux questions que l’on peut se poser à propos du paiement, de la garantie ou du remboursement. Enfin, les smartphones récupérés sont ensuite envoyés à des reconditionneurs qui vont s’occuper de donner une seconde vie à votre ancien appareil. Par ailleurs, pour chaque téléphone collecté, Volpy reverse 2 euros de sa marge à son partenaire Pur Projet pour contribuer à un projet de reforestation aux quatre coins du monde.