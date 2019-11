eBay a frappé très fort avec ses offres du Black Friday. L'e-commerçant s'attaque à des produits qui bénéficient rarement de promotions durant le reste de l'année. Retrouvez notre sélection des meilleures offres, avec des produits Apple, un Samsung Galaxy S10+ et même une Nintendo Switch Lite.

La Black Friday bat son plein, et c’est au tour d’eBay d’abattre ses cartes. Le site d’e-commerce propose des milliers de produits en promotion, mais nous vous avons sélectionné les meilleures affaires, et uniquement sur des produits qui valent vraiment coup.

Un iPad Pro 11 pouces à 639 euros

L’iPad Pro de 2018 est la meilleure tablette du marché, et elle risque de le rester encore un moment tant la puce A12X, qui l’anime, est puissante. Si puissante que cette tablette peut remplacer un ordinateur dans bien des tâches. Déjà parce qu’elle a un port USB-C, ce qui lui permet d’y brancher des clés USB et une large variété de périphériques externes. Elle profite également du dernier iPadOS, un système d’exploitation conçu uniquement pour les tablettes d’Apple, capable tout à la fois de lancer les apps iOS et de gérer de nombreuses tâches.

Il n’est pas facile de trouver de bonnes affaires sur l’iPad Pro de 2018. Aujourd’hui, il est disponible à 639 euros sur eBay, dans la version 11 pouces, 64 Go et Wi-Fi. Pour vous donner un ordre d’idée, il est affiché à 899 euros sur le site d’Apple.

L’Apple Watch Series 5 40 mm à 369 euros

Après la meilleure tablette du marché, voici la meilleure montre connectée. Il faut dire qu’Apple a beaucoup d’avance sur ce sujet. Il n’y a pas de changement majeur sur cette Series 5, mise à part l’arrivée d’un mode Always On Display. Il n’est plus nécessaire de lever le poignet pour réveiller l’écran puisqu’il reste maintenant toujours allumé, dans un mode de couleurs inversées favorisant l’économie d’énergie. La Series 5 confirme ce que la Series 4 était déjà, à savoir un excellent outil pour suivre ses efforts physiques (et sa santé) et se détacher de son smartphone.

L’Apple Watch Series 5 n’est sortie qu’au mois de septembre, mais elle affiche déjà un tarif très intéressant pour le Black Friday. Dans sa version 40 mm avec un bracelet blanc, elle est proposée au prix de 369 euros sur eBay. Soit 80 euros d’économie par rapport au prix pratiqué par Apple.

AirPods 2 avec boîtier de charge filaire à 129 euros

Les AirPods sont devenus en quelques années seulement l’un des produits les plus populaires d’Apple. Il y a plusieurs raisons à cela. Ils profitent déjà d’une intégration parfaite à l’écosystème iOS, il suffit d’ouvrir la boîte pour qu’ils soient appairés à votre iPhone. Surtout, les AirPods sont les seuls écouteurs sans fil qui ne sont pas intra-auriculaires, un format que beaucoup de personnes ne supportent pas.

La version 2 des AirPods n’apporte que peu de nouveautés (autonomie et performances accrues), mais le prix n’a pas non plus augmenté. Ils sont toujours affichés à 179 euros sur le site d’Apple avec le boîtier de charge filaire. Sinon, vous pouvez également les retrouver à 129 euros sur eBay le temps du Black Friday.

Samsung Galaxy S10+ à 579 euros

Le Samsung Galaxy S10+ est l’un des smartphones les plus aboutis de la firme coréenne. À vrai dire, il n’y a pas grand-chose à lui reprocher puisqu’il est excellent dans tous les domaines : qualité de la dalle AMOLED, capacité de la triple caméra ou encore expérience utilisateur avec l’interface OneUI. La version Plus corrige même le principal défaut du Galaxy S10 de base, à savoir l’autonomie.

Si on le compare aux modèles précédents, le prix des Samsung Galaxy S10 a mis plus de temps à descendre qu’habituellement. Mais c’était avant le Black Friday, puisque l’on peut maintenant trouver le Samsung Galaxy S10+ (version 128 Go) à 579 euros sur eBay.

Nintendo Switch Lite à 179 euros

Après le succès commercial et critique de la Nintendo Switch, Big N a reproduit sa recette à succès dans un format plus nomade. La Nintendo Switch Lite est plus petite, plus légère, mais plus endurante. Par contre, elle ne peut pas se brancher à votre télévision. Reste que l’excellent et vaste catalogue de jeux est le même.

Lancée il y a quelques mois au prix de 199 euros, la Nintendo Switch Lite (turquoise) est affichée à 179 euros sur eBay. La différence de prix de 20 euros vous permettra par exemple d’acheter une housse de protection et de transport — et c’est un bon prix pour cette console un peu trop chère par rapport à sa grande sœur d’habitude.

Casque Sony WH-1000XM3 à 219 euros

Dans le petit monde des casques à réduction de bruit active, Sony est l’une des marques de référence. Et pour cause, le Sony WH-1000XM3 fait partie des quelques modèles qui dominent le marché. Le son est excellent (et paramétrable), l’autonomie est l’une des meilleures et la réduction de bruit active vous coupe parfaitement du monde extérieur.

Pour le Black Friday, le prix de ce casque Sony WH-1000XM3 descend à 219 euros sur eBay. Probablement le prix le plus bas observé sur ce casque.

L’iPhone XR à 539 euros

La rédaction de Numerama ne conseillait pas l’achat d’un iPhone XR au prix de 709 euros… mais à 539 euros c’est une autre histoire. À ce tarif, il est tout de même 270 euros moins cher que l’iPhone 11, avec une fiche technique très similaire. Les différences ? Une puce un peu moins puissante et un seul capteur photo au lieu de deux. Deux petites distinctions qui ne valent pas un si grand écart de prix.

Le meilleur iPhone de 2018 est au prix de 539 euros, le temps de la Black Week d’eBay.