Xiaomi a annoncé le Redmi Go, un téléphone intelligent lancé à prix riquiqui.

Xiaomi va se lancer sur le segment des téléphones Android Go, système d’exploitation allégé développé par Google. Dans un tweet publié le 29 janvier 2019, la firme chinoise a levé le voile sur le Redmi Go, dont la fiche technique ressemble à un smartphone d’il y a plusieurs années.

Avec ses caractéristiques loin d’être à la hauteur des standards du marché actuel, le Redmi Go devrait être commercialisé à un prix très bas. Si Xiaomi n’a rien précisé à ce sujet, WinFuture croit savoir que la facture ne dépassera pas les 80 euros. À titre de comparaison, le Nokia 1 est proposé à 99 euros.

"GO" for something new ! Today we're introducing the new #RedmiGo. RT if you'll be getting one #GoSmartDoMore pic.twitter.com/H9lPR9C5Sm — Mi (@xiaomi) January 29, 2019

Le smartphone sans ambition

Ne cherchez pas une once d’ambition derrière le Redmi Go, dont les principaux arguments se résument à un écran de 5 pouces (résolution 720p) et un processeur quad-core déniché chez Qualcomm (le Snapdragon 425). Android Go oblige, le Redmi Go n’a besoin que d’1 Go de RAM pour fonctionner. De base, il dispose d’un espace de stockage de 8 Go, extensible par microSD (jusqu’à 128 Go). Pour l’autonomie, Xiaomi fait confiance à une batterie de 3000 mAh, qui devrait tenir longtemps au regard des prestations limitées.

Xiaomi n’a pas de problème d’encoche ou de trou dans l’écran avec le Redmi Go, qui s’équipe quand même d’un capteur à l’avant (5 mégapixels) et à l’arrière (8 mégapixels) pour prendre des photos et des selfies. « Go Smart, Do More », se prend à rêver Xiaomi avec le slogan de son téléphone plus qu’abordable. On demande quand même à voir.

