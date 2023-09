Sommaire

Google a été inventé dans les années 90 par deux copains d’université. Son nom fait référence à un terme mathématique, mais cela n’a pas toujours été le cas.

Google fête cette année ses 25 ans. Officiellement, sa date d’anniversaire est le 27 septembre. Cependant, celle-ci est en concurrence avec une autre date, celle du 4 septembre. Le fait est que Google semble faire cohabiter deux dates, l’une en interne, l’autre pour l’extérieur. La raison ? En 2005, l’entreprise a décidé de faire coïncider cette date avec l’abandon de l’affichage du nombre de pages indexées, ce qui a engendré une autre date d’anniversaire.

C’est un peu comme son nom, qui a deux sens. Il y a Google, qui renvoie à l’identité de la société américaine, ainsi qu’à une myriade de produits et de services — que ce soit la messagerie Gmail, le système d’exploitation Android, la plateforme de vidéos YouTube ou encore le navigateur web Chrome. Et il y a Google, qui renvoie à une valeur mathématique — gogol — et qui fait indirectement écho à la mission que s’est assignée le groupe dès le début de son histoire.

D’où vient le nom de Google ?

L’inspiration du nom de l’entreprise provient des mathématiques. Google est une forme dérivée de gogol (qu’on voit parfois avec la graphie googol), qui désigne le nombre dix à la puissance cent, c’est-à-dire 10100. En clair, c’est un nombre qui est suivi de cent zéros. C’est considérable, inimaginable au sens propre du terme. On a l’habitude de comparer ce nombre à celui représentant le nombre d’atomes dans l’univers connu, qui n’atteint « que » 1080.

Un gogol. // Source : Numerama

Le gogol a été inventé par un mathématicien américain, Edward Kasner, en 1938, pour pouvoir distinguer l’infini d’un très grand nombre. On dit que c »est son neveu âgé de 9 ans qui a trouvé le nom, lorsque le scientifique lui a demandé comment il appellerait le nombre 10 puissance 100. Mais ce n’est pas tout : il existe aussi le gogolplex (qui a inspiré le nom du quartier général de Google, le Googleplex), qui est un nombre encore plus effrayant.

Le gogolplex est un nombre dont la puissance est gogol. On peut l’écrire sous la forme 10gogol ou bien 10 puissance 10 puissance 100 (10^10^100). Pour les plus patients d’entre vous, on peut l’écrire également 10 avec une puissance suivie de cent zéros. Il est impossible d’écrire la version complète et développée d’un tel nombre, en se passant de cet empilement de puissances. Il n’y aurait pas assez de place dans l’univers pour le noter, tout simplement.

Google a failli avoir un tout autre nom

Les deux fondateurs de Google, Sergueï Brin et Larry Page, ont expliqué que ce nom correspondait parfaitement à l’objectif de leur entreprise : « organiser les informations à l’échelle mondiale dans le but de les rendre accessibles et utiles à tous ». Aujourd’hui, on estime que le nombre de pages web que Google référence s’élève à des centaines de milliards. On est encore loin d’un gogol, mais Google s’en rapproche.

Les fondateurs de Google. // Source : Google

Il faut savoir que Google n’a pas été le tout premier nom de la société. Lorsqu’ils ont créé leur moteur de recherche dans leur chambre universitaire en 1995, les deux camarades l’avaient appelé « BackRub ». En français, cela signifie littéralement « massage du dos ». Ici, l’idée était plutôt de faire référence aux « backlinks », ou rétroliens, c’est-à-dire des hyperliens qui renvoient vers un site ou une page web. Finalement, Google c’est bien aussi.