Le 27 septembre 2023, Google célèbre ses 25 ans avec un doodle spécial, qui revient sur l’histoire de ses logos. Pourtant, le 4 septembre 2023, Google fêtait déjà son 25ᵉ anniversaire… Quelle est sa vraie date de naissance ?

C’est l’anniversaire de Google, pour la deuxième fois en un mois ! À en croire la page d’accueil de google.fr le 27 septembre 2023, le moteur de recherche vient de célébrer son 25e anniversaire. À cette occasion, Google remplace son logo actuel par un GIF qui présente tous ses logos historiques, du premier à l’actuel, avec un logo spécial pour ses 25 ans. Une intention sympathique, qui nous rappelle aussi à quel point Google a traversé les époques.

Pourtant, si vous suivez l’actualité des nouvelles technologies, vous savez que le 25e anniversaire de Google a déjà été célébré le 4 septembre 2023, même si la marque communique seulement le 27 septembre (alors que son CEO s’est adressé à ses employés le 4 septembre). Pourquoi ? C’est compliqué.

Un des premiers logos de Google, rétabli à l’occasion du 25ème anniversaire. // Source : Capture Numerama

Date officielle, date officieuse

À en croire les documents officiels, Google a été lancé le 4 septembre 1998. C’est à cette date que l’entreprise en est devenue une, alors que Larry Page et Sergey Brin travaillaient sur un moteur de recherche depuis 1996. Une version bêta de Google fonctionnait déjà à cette époque, ce qui veut dire que le 27 septembre n’est pas la date officielle du lancement de Google.

C’est pour cette raison que la question de sa date de naissance revient souvent. Techniquement parlant, Google est né le 4 septembre. Son vrai anniversaire devrait bien être le 4 septembre, mais Google célèbre seulement le 27 septembre (sauf dans ses communications internes 🤷‍♂️). Pourquoi ? Plusieurs versions cohabitent. Dans le passé, Google a même célébré son anniversaire un 8 et un 26 septembre… The Independent croit savoir que le 27 septembre correspond à une date de célébration d’une querelle entre Google et Yahoo autour de l’indexation des résultats, ce qu’a confirmé Google France à Numerama. Comme son site dédié à son anniversaire l’indique : « En 2005, nous avons commencé à célébrer l’anniversaire de Google le 27 septembre pour coïncider avec l’annonce publique de l’abandon de l’affichage du nombre de pages indexées. ». En gros, Google a changé de date de naissance en 2005.

Ironiquement, quand on recherche « Google création » dans Google, le moteur de recherche parle du 4 septembre. // Source : Numerama

À cette époque, pour embêter Yahoo, Google avait décidé d’arrêter d’afficher le nombre de pages indexées sur sa page d’accueil, pour se concentrer sur la qualité. De là à justifier le passage du 4 septembre eu 27 septembre ? Difficile de comprendre la décision de Google, mais elle a bien eu lieu.

Bref, si Google fête son 25ᵉ anniversaire le 27 septembre, la réalité est qu’il est officiellement né un 4 septembre. Mais Google a décidé de changer de date, parce que c’est plus drôle comme ça.