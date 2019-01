Samsung a présenté ses avancées sur le MicroLED. Son immense The Wall est désormais un téléviseur de 75 pouces 4K.

L’an dernier, à l’occasion du CES 2018, Samsung avait impressionné l’audience avec sa technologie MicroLED, matérialisée par un immense téléviseur modulable baptisé The Wall. Vraie concurrente de l’OLED, la technologie refait parler d’elle à la faveur d’un communiqué de presse publié par le constructeur ce 7 janvier 2019. Où l’on découvre que The Wall est passé de 146 à 75 pouces — une taille plus raisonnable et salon friendly.

En d’autres termes, Samsung entend prouver que son concept très ambitieux d’il y a douze mois — des petites tuiles à assembler pour former la taille d’écran qu’on veut — peut bel et bien devenir un produit grand public. Il reste maintenant à connaître l’essentiel : une période de disponibilité — et un prix. La commercialisation d’ici 3 ans reste évoquée.

Le MicroLED se précise

Avec cette prouesse, Samsung montre que la miniaturisation de The Wall est bel et bien une réalité. On rappelle le principe de cet écran géant : un assemblage de tuile composées de LED miniatures anorganiques émettant leur propre lumière. Sur le papier, elle dispose de tous les avantages des télés OLED (noir d’encre, fidélité des couleurs) et QLED (luminosité immense, durée de vie, très grande diagonale).

Cet assemblage de tuiles permettrait, si tout va bien, d’offrir la possibilité aux utilisateurs de concevoir leur téléviseur de demain comme ils l’entendent. On peut par exemple imaginer partir sur une diagonale de 55 pouces, pour commencer, puis l’augmenter si on passe à un salon beaucoup plus grand. Pour ce faire, Samsung pense à des petites dalles de 9×3, 1×7 or 5×1 pouces, ce qui préfigure un large choix en matière de tailles et de ratios (du classique 16/9 au moins répandu mais très apprécié 21:9, en passant par des formats plus exotiques).

« La technologie Micro LED optimise le rendu peu importe la taille et la forme de l’écran. Même en ajoutant d’autres modules, l’affichage Micro LED s’adapte pour augmenter la résolution en conservant la même densité de pixels », promet Samsung. Le tout, sans aucun bord.