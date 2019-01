Nokia Body, Body +, Steel HR Sport et Steel HR : les balances et montres connectées de Withings/Nokia sont en promotion sur Amazon. Des outils qui vous aideront à vous remettre en forme pour cette nouvelle année.

Le bon plan

Withings est une marque française qui propose d’excellents objets connectés (montres et balances) principalement focalisés sur un usage sportif. Tous les produits de la marque fonctionnent avec l’application Health Mate qui permet de transférer les données mesurées vers la majorité des applications de suivi santé (compatibles avec MyFitnessPal, Nest, Google Fit, RunKeeper, Apple Santé et Samsung Health). Aujourd’hui, Amazon propose des remises sur les balances et montres connectées de Withings. Parfait pour tenir ses bonnes résolutions !

Les balances connectées Les balances connectées

La balance Withings/Nokia Body est une balance connectée simple, mais efficace. Son petit écran LCD vous donne des informations sur votre poids et la compare avec vos 8 dernières pesées. Un moyen efficace pour constater ses progrès ou tirer la sonnette d’alarme si vous souhaitez ne pas prendre de poids. Elle peut aussi calculer votre indice de masse corporel (IMC) et indique la météo du jour.

Elle est actuellement à 39 euros au lieu de 59 euros sur Amazon. C’est une très bonne balance pour toute la famille.

Pour 59 euros au lieu de 99 euros, vous pourrez mettre la main sur la Body +. Cette balance fait les mêmes choses que la Body de base, mais permet en plus de calculer votre masse grasse, musculaire et osseuse. À recommander pour les personnes qui veulent un suivi plus détaillé.

À 59 euros, elle est au même prix que la balance Body quand elle n’est pas soldée. Une bonne affaire. Vous la retrouverez ici sur Amazon.

Les montres connectées Les montres connectées

La Withings Steel HR Sport, la dernière montre du constructeur, est une montre simple avec deux cadrans pour le podomètre et les notifications. Ce modèle adopte un capteur optique permettant d’analyser la fréquence cardiaque de son utilisateur ou utilisatrice. La montre peut aussi calculer votre consommation maximale d’oxygène. Elle est étanche jusqu’à 50 mètres, son autonomie peut atteindre 3 semaines. Elle fait partie de notre guide des meilleures montres pour faire du sport.

Retrouvez la Withings Steel HR Sport à 159,99 euros au lieu de 199,95 euros sur Amazon.

La Nokia Steel HR est aussi en promotion à 118 euros. Un prix encore plus intéressant pour les personnes qui n’aiment pas le design de la version Sport ou qui cherchent un modèle plus accessible.