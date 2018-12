En attendant les nouveautés de 2019 qui émergeront en partie au CES de Las Vegas, il est temps de se plonger sur les objets tech qui ont fait 2018.

Cette année, Numerama a attendu jusqu’au dernier jour de l’année avant de dresser sa liste des objets tech qui ont fait 2018. Car, en regardant dans le rétroviseur, force est de reconnaître que les nouveautés marquantes ne se sont pas bousculées au portillon, que ce soit chez Google, Apple, Microsoft ou encore Samsung. Et le messie n’est jamais venu.

Qu’à cela ne tienne, nous avons quand même trouvé cinq produits qui méritent toute votre attention, soit pour leurs qualités intrinsèques, soit parce qu’ils bousculent un marché un peu fainéant. Voire, très souvent, les deux. Coup de projecteur sur ceux dont on entendra encore parler en 2019.

Google Pixel 3

Et si le meilleur smartphone Android de l’année n’était ni un Samsung ni un Huawei, les deux géants de la téléphonie mobile qui ont pris d’assaut notre marché depuis de nombreuses années ? Alors que les Asiatiques multiplient les innovations et, notamment, les dispositifs pour améliorer les performances photographiques, le Pixel 3 de Google met tout le monde d’accord… avec un seul et unique capteur. Grâce à la magie du machine learning et à une bonne couche logicielle invisible, le fer-de-lance de Google prend des clichés tout bonnement bluffants. Pour nous, le Pixel 3 est tout simplement le meilleur photophone de 2018. En prime, entre le hardware solide et Android pur, il ne lésine pas sur le reste.

Apple HomePod

Le HomePod d’Apple est un drôle d’objet. Si, face aux produits de la concurrence, il peut paraître à la traîne dans sa partie assistant, il se rattrape par ses prestations sonores sans équivalent à son prix (349 euros). Le fait est que les ingénieurs de la firme de Cupertino ont pris le contrepied du marché : ayant conscience que Siri est beaucoup moins performant que Google Assistant ou Alexa, ils ont d’abord cherché à faire une bonne enceinte. Les fonctionnalités connectées convaincantes viendront ensuite, grâce à des mises à jour. Et puis, pour 99 % des usages d’une enceinte connectée, un HomePod suffit.

Jaguar I-Pace

Tesla devait se sentir bien seul avec ses voitures électriques à la pointe. Mais, un peu surgi de nulle part, Jaguar a sorti la I-Pace de son chapeau. Et pour un premier essai, il est plus que concluant. Bénéficiant du savoir-faire d’un constructeur qui s’appuie sur un bel héritage, le SUV brille dans tous les domaines. Look félin, finitions exemplaires, performances au rendez-vous, autonomie confortable… Un vrai plaisir à voir et à conduire.

Samsung Q900R

À une époque où la 4K n’a pas encore envahi tous les salons (mais est devenu le standard dans les rayons), Samsung a déjà la tête à la 8K. En fin d’année 2018, la firme coréenne a donc lancé le Q900R, un téléviseur QLED (à ne pas confondre avec l’OLED) animé par plus de 30 millions de pixels. En l’absence de source (il ne faudra pas être pressé), Samsung s’en remet à une mise à l’échelle poussée, basée sur une « intelligence artificielle ». Patience : nous serons bientôt en mesure de livrer un verdict complet sur cette télé vendue à partir de 5 000 euros.

MacBook Pro 2018

Et si le meilleur produit Apple de l’année 2018 n’était pas celui qu’on croit — et n’avait pas eu droit à une présentation en bonne et due forme durant une conférence ? En effet, de toutes les nouveautés et révisions, celle concernant les MacBook Pro avec Touch Bar est peut-être la plus importante. Après deux générations sans trouver la bonne formule, Apple semble avoir mis le doigt sur le laptop sous macOS parfait. Même la renaissance du tant apprécié MacBook Air ne peut pas rivaliser. Encore moins l’iPad Pro avec Face ID, ultra puissant mais limité par iOS.

Crédit photo de la une : Jaguar