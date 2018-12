À quelques jours du CES 2019, Samsung dévoile Remote Access, une nouvelle fonctionnalité pour ses futurs téléviseurs.

Le CES 2019 n’a même pas encore ouvert ses portes que, déjà, certains géants de la tech préchauffent. Dans un communiqué de presse diffusé le 27 décembre 2018, Samsung a levé le voile sur Remote Access, une fonctionnalité prometteuse qui équipera ses futures télévisions intelligentes.

Remote Access est pensé pour créer une passerelle entre la télé et d’autres appareils — un PC, un smartphone ou une tablette — et pouvoir accéder à divers contenus et à certaines applications compatibles depuis son canapé. Sans besoin de brancher quoi que ce soit (adieu câble HDMI). A première vue, Remote Access va un peu plus loin que la technologie Chromecast ou encore le mirroring.

Du jeu vidéo en streaming sur les télés Samsung ?

Avec Remote Access, Samsung, sans livrer beaucoup de détails techniques, promet un contrôle à distance autorisant par exemple de la navigation web ou du jeu vidéo. Il reste maintenant à définir avec quelle latence les actions seront effectuées, surtout pour le gaming. En prime, il sera possible de profiter du confort et de l’ergonomie offerts par le combo clavier/souris — qu’il suffira de relier à son téléviseur.

Pour les professionnels, Remote Access permettra aussi de bénéficier d’un service de PC dans le cloud, notamment pour afficher des fichiers sur un grand écran pendant une réunion ou une présentation. Pour la sécurité des données, Samsung fait confiance à sa technologie propriétaire Knox, installée dans les téléviseurs de la marque depuis 2015 et régulièrement mise à jour.

« Samsung entend créer une expérience intuitive et pratique pour l’utilisateur », explique la firme coréenne, qui devrait en dire davantage à l’occasion du CES 2019.

Crédit photo de la une : Maxime Claudel pour Numerama Signaler une erreur dans le texte