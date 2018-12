Apple refuse toujours de voir la pliure constatée par certains utilisateurs d'iPad Pro 2018 comme un défaut de fabrication.

Vous avez peut-être eu l’immense chance de recevoir un iPad Pro 2018 à Noël et, si vous vous êtes documentés un peu ces derniers jours, peut-être avez-vous craint le syndrome de la tablette pliée, observée par certains propriétaires malchanceux. Le hic ? Apple ne reconnaît pas ce problème comme un défaut.

Pourtant, nombreux sont ceux ayant partagé leur mauvaise surprise sur le web, forçant Apple à répondre par l’intermédiaire de Dan Riccio, en charge de l’ingénierie hardware. Le 21 décembre 2018, nos confrères de MacRumors ont récupéré un mail qu’ils ont pris le temps d’authentifier. On découvre que la firme de Cupertino ne changera pas de posture.

Les standards de qualité son respectés

D’après les dires de Dan Riccio, l’iPad Pro 2018 égale voire dépasse les standards de qualité fixés par Apple lors du processus de fabrication. Ce qui n’empêche pas certains de récupérer une tablette légèrement courbée dès le déballage. L’intéressé affirme que la courbure ne s’accentue pas avec l’utilisation (un point infirmé par plusieurs propriétaires), et n’a pas d’incidence sur les performances.

Dans son message à destination des utilisateurs légitiment mécontents, Dan Riccio mentionne une variance dans la rectitude de la dalle pouvant grimper jusqu’à très exactement 0,4 millimètre. Normalement, elle est suffisamment faible pour ne pas se voir à l’œil nue. Or, plusieurs photos publiées sur des forums montrent des courbures bien plus marquées que le chiffre annoncé.

En bref, c’est un peu la loterie au moment de sortir un iPad Pro 2018 de son emballage et il n’y a rien d’autre à faire que de prier pour ne pas tomber sur un exemplaire touché par ce pépin. Il n’est pas dit qu’Apple constate in fine un problème plus grave sur certains modèles et fasse, par la suite et comme il en a l’habitude, un programme d’échange.