Twitter lance dès ce 19 décembre un bouton pour revenir facilement au fil d'actualité organisé par ordre chronologique. Voici comment il fonctionne.

Depuis la mise en place pour tous les utilisateurs d’un fil d’actualité organisé selon nos préférences et la popularité des publications sur Twitter en 2016, beaucoup ne s’y retrouvent pas. Qu’ils se rassurent : le réseau social sort ce mercredi 19 décembre un bouton pour revenir au fil chronologique.

Un bouton pour revenir en arrière

L’entreprise a annoncé sur Twitter que ce bouton était disponible dès à présent sur l’application mobile, sur iOS, le système d’exploitation d’Apple. Il figure en haut à droite de l’écran, comme le montre le GIF ci-dessous. Il prend la forme de trois petites étoiles.

À l’heure où nous écrivons ces lignes (12h le 19 décembre), nous n’avons pas encore accès à ce nouveau bouton sur iOS.

New on iOS ! Starting today, you can tap ✨ to switch between the latest and top Tweets in your timeline. Coming soon to Android. pic.twitter.com/6B9OQG391S — Twitter (@Twitter) December 18, 2018

Selon The Verge, cette fonctionnalité va être étendue aux autres systèmes d’exploitation et plateformes durant ces prochaines semaines.

Si vous n’en pouvez plus d’attendre, sachez qu’il est déjà possible de revenir au fil chronologique par un autre moyen. Sur votre page Twitter, cliquez sur votre photo en profil en haut à droite (ou à gauche sur mobile). Sélectionnez « paramètres et confidentialité ». Scrollez sur l’écran jusqu’à arriver à la catégorie « contenu ». Décochez alors la case surlignée en jaune « montrer les meilleurs tweets en premier ».

Les fils chronologiques manquent aux utilisateurs

Twitter a expliqué à The Verge avoir mis le nouveau bouton en place car parfois, le fil chronologique est plus adapté. L’entreprise a notamment songé à un match de sport important ou une cérémonie comme les Oscars, que l’on aimerait suivre minute par minute sur le réseau social.

C’est pour Twitter un calcul d’autant plus stratégie que selon Keith Coleman, le vice-président des produits dans l’entreprise, l’engagement (nombre de likes, réponses etc) des utilisateurs a été plus fort que d’ordinaire lorsque le bouton a été testé.

Depuis quelques années, les réseaux sociaux sont de plus en plus nombreux à proposer des fils d’actualité gérés par un algorithme plutôt que des feeds chronologiques. Ça a été le cas de Twitter, mais également de Snapchat, et d’Instagram. En avril, Snapchat a dû revenir en arrière à cause du mécontentement de ses utilisateurs. Instagram de son côté, avait évoqué la mise en place d’un bouton permettant de revenir à un fil chronologique en mars 2018. Il n’est toujours pas d’actualité.