Aujourd'hui, le OnePlus 6 est en promotion sur GearBest dans sa version Global et avec 128 Go de stockage. Elle passe à moins de 384 euros en appliquant le code promo GBMPKS

Chaque jour, la rédaction sélectionne pour vous un bon plan repéré sur le web, qui a un rapport direct avec notre ligne éditoriale.

Le bon plan

Même si le 6T est récemment sorti, le OnePlus 6 reste encore un excellent smartphone pouvant offrir de belles prestations à tous les niveaux. Il est aujourd’hui disponible autour des 380 euros sur Gearbest dans sa version Global avec 128 Go d’espace de stockage en utilisant le code promo GBMPKS.

Le OnePlus 6 est l’un des smartphones qui offrent le meilleur rapport performances/prix pour moins de 400 euros. Il est équipé d’un écran AMOLED bien contrasté, d’un SoC Qualcomm Snapdragon 845 cadencé à 2,8 GHz pour jouer aux dernières nouveautés du Google Play Store, de 8 Go de RAM pour utiliser son interface Oxygen OS en toute fluidité et a déjà reçu sa mise à jour vers Android 9.0 Pie.

C’est donc un smartphone qui est maintenu régulièrement à jour par son constructeur, ce qui est loin d’être la norme sur le marché. On apprécie aussi cet appareil pour son autonomie remarquable puisqu’il tient une journée entière et plus sans broncher. En plus, il profite d’une des meilleures charges rapides du marché permettant de récupérer toute sa batterie en moins d’une heure. Efficace.

Bien entendu, pour arriver à produire un smartphone à un prix si compétitif, OnePlus a dû faire des concessions sur quelques points comme la recharge sans fil ou encore la partie photo. En dehors de ça, c’est un très bon élément et nous vous invitons à lire notre prise en main pour avoir de plus amples informations à son sujet.

Pourquoi recommande-t-on ce smartphone ?

Pour son puissant SoC Snapdragon 845

Pour son interface Oxygen OS proche d’Android Stock

Parce qu’il est autonome

Le OnePlus 6 en version Global avec 8 Go de RAM et 128 Go d’espace de stockage interne passe à 384 euros sur Gearbest en appliquant le code promo GBMPKS.

Retrouvez le OnePlus 6 sur Gearbest GBMPKS

Vous trouverez aussi aujourd’hui la Xiaomi Mi Box S (sous Android TV avec Google Assistant), compatible 4K HDR, aux alentours des 60 euros sur Gearbest.