[Deal du jour] L’iRobot Roomba Combo i8 est un aspirateur robot qui aspire, mais qui peut aussi laver votre sol. Ses nombreuses fonctionnalités le rendent en plus autonome sur la plupart des tâches. En promo, il devient plus intéressant.

C’est quoi, cette promotion sur cet aspirateur robot ?

L’iRobot Roomba Combo i8 est habituellement vendu 599 €. Il est en ce moment proposé sur Amazon au prix de 349 €. D’autres aspirateurs de la marque sont présents dans notre guide des meilleurs aspirateurs robots.

C’est quoi, cet aspirateur robot de iRobot ?

Le Roomba Combo i8 est un aspirateur robot forcément pratique au quotidien, mais aussi intelligent. En plus de son combo aspirateur et serpillère qui nettoie et lave votre sol, il s’accompagne de capteurs infrarouges, utiles pour éviter les obstacles, et d’une fonction de cartographie qui s’avère rapidement indispensable. Le Combo i8 peut mémoriser votre intérieur en la cartographiant, et ainsi repérer les zones à nettoyer, éviter les meubles et suivre le plan pour optimiser ses passages.

Vous pouvez consulter et modifier la carte via l’application iRobot Home, disponible sur Android et iOS. Cette dernière vous permet aussi de programmer le lancement automatique du Roomba, planifier un ordre précis de nettoyage, ou contrôler l’aspirateur par la voix avec les assistants vocaux Alexa d’Amazon et Google Assistant. Le Roomba est aussi en mesure d’effectuer des routines de nettoyages personnalisées grâce à ses habitudes.

Le roomba i8+ dispose d’un station de charge // Source : iRobot

Est-ce que le Combo i8 vaut le coup à moins 350 € ?

C’est une très excellente affaire, pour un aspirateur efficace et fiable. En pratique, la brosse en caoutchouc du Combo i8 aspire la poussière et les poils d’animaux sur tous types de sols. Les débris sont aspirés tandis que les traces les plus incrustées sont lavées. Ne vous attendez pas à des performances égales aux aspirateurs plus premium, notamment sur les tapis à poil long et dans les angles et coin exigus. Le Roomba convient tout de même parfaitement pour la plupart des intérieurs, entre 60 m² et 150 m².

Niveau autonomie, comptez environ 2 h de ménage, en fonction du type de nettoyage/lavage et de l’état de votre sol. Une fois la batterie rechargée, il reprendra son ménage où il l’avait arrêté. Notez que le i8 est dépourvu de bac à vidange, et vous devrez donc régulièrement le vider vous-même. Si vous souhaitez vous éviter la peine de le vider, le modèle supérieur Roomba Combo i8+ dispose d’une base. Cette dernière permet à l’aspirateur de vider lui-même les saletés collectées, jusqu’à 60 jours de poussières et débris. Ce modèle i8+, lui aussi en promotion, est disponible au prix de 499 € au lieu de 799 € habituellement.

