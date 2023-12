[Deal du jour] La Fnac propose une réduction sur le MacBook Air M1 13 pouces. Ce laptop d’Apple est un modèle de 2020 encore performant aujourd’hui, et qui dispose d’une bonne autonomie. Il est actuellement en promotion.

C’est quoi, la promotion sur le MacBook Air M1 ?

Le MacBook Air 13″ M1 256 Go est normalement vendu 1 199 € sur le store d’Apple. Le modèle Argent est en ce moment proposé au prix de 979 € sur La Fnac.

L’ultraportable d’Apple est l’un des meilleurs laptops de la marque, que vous retrouverez dans notre guide des ordinateurs Apple à choisir en 2023.

C’est quoi, le MacBook Air 13″ ?

Le MacBook Air 13 pouces de 2020 est un ultraportable léger et nomade, qui se transporte et se glisse parfaitement dans un sac adapté. Avec ses dimensions de 30,41 × 21,24 × 1,61 cm pour un poids de 1,29 kg, la machine d’Apple possède un format idéal, en plus d’être un très bel ordinateur. Son châssis en aluminium offre de plus une bonne sensation de solidité. Son écran Rétina de 13,3 pouces et d’une résolution de 2 560 × 1 600 pixels possède une bonne luminosité, mais un contraste un peu faible. Grâce à la technologie True Tone, la teinte de l’écran s’adapte en fonction de votre environnement de travail, et optimise ainsi le confort visuel.

Niveau performances, la puce M1, couplée à 8 Go de RAM, booste les performances du système d’exploitation. L’arrivée de la puce M3 sur les MacBook Pro relègue le Soc M1 au rang de vieille puce, mais cette dernière reste encore aujourd’hui suffisamment puissante pour la plupart des tâches, y compris pour une utilisation professionnelle. Pour les étudiantes et les étudiants, le laptop convient aussi, notamment grâce au clavier Magic Keyboard qui permet une prise de notes rapide et précise. Dommage que la webcam intégrée ne propose qu’une résolution de 720p.

Ce MacBook Air M1 est-il une bonne affaire ?

Même s’il n’est pas le plus récent des modèles de MacBook Air d’Apple, le MacBook Air 13″ M1 a encore de beaux jours devant lui à ce prix. Il n’égale certes pas des modèles supérieurs comme le MacBook Pro avec puce M2, ou le MacBook Pro 14, meilleurs pour du travail vidéo ou photo gourmand, mais l’ensemble des applications professionnelles tournent très bien.

Niveau autonomie, le MacBook tiendra facilement entre 10 h et 15 h, en fonction de l’utilisation. Enfin, notez que le MacBook Air est silencieux et ne chauffe pratiquement pas.

