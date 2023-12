[Deal du jour] Le Dyson V12 Detect Slim Absolute est un aspirateur balai complet, qui embarque un laser et de nombreux accessoires. Souvent onéreux, ce modèle d’aspirateur de Dyson devient plus abordable grâce à une réduction de 150 €.

C’est quoi, la promotion sur cet aspirateur balai de Dyson ?

Le Dyson V12 Detect Slim Absolute n’est pas dans notre guide des meilleurs aspirateurs balais, mais vous retrouverez le V15, un modèle similaire. Le modèle couleur jaune du V12, normalement vendu 699 € sur le site officiel de la marque, est proposé au prix de 549 €.

C’est quoi, cet aspirateur de la marque Dyson ?

Le Dyson V12 Detect Slim Absolute est un aspirateur haut de gamme puissant et doté de nombreux accessoires. Deux brosses sont présentes, avec chacune leur particularité, pour optimiser l’aspiration en fonction du type de sol. La classique brosse Motorbar adapte l’aspiration en fonction du type de sol et est particulièrement efficace sur les sols durs. La brosse optique Fluffy est utile pour rendre visibles les poils et les saletés sur les sols, grâce à une lumière intégrée. Ce détecteur de particules peut s’avérer pratique dans les endroits peu éclairés, mais ne va jamais au-delà de cette simple fonction.

Cet aspirateur de Dyson est aussi équipé d’un capteur piezo et d’un écran LCD, qui affiche ce qui est aspiré en temps réel, grâce au compteur de particules. Ce dernier affiche les données sur le nombre d’allergènes ou d’acariens aspirés. L’écran permet aussi d’avoir un œil sur la performance et l’autonomie. Le V12 s’accompagne aussi d’une brosse et d’un long suceur, pour plus de polyvalence.

Le laser de la brosse Fluffy // Source : Dyson

Cet aspirateur balai de Dyson est-il une bonne affaire ?

Avec 150 € de réduction, c’est une bonne affaire pour un modèle efficace, et qui vous durera dans le temps. Le V12 Detect Slim Absolute est un aspirateur parfaitement maniable, avec un poids total de 2,4 kg. Son moteur Hyperdimium aux 125 000 tours par minute offre une bonne puissance et les différents modes d’aspiration sont efficaces. En mode Auto et Boost, un seul passage suffit à aspirer la plupart des débris. Le mode Éco, peu efficace, est à privilégier pour optimiser la batterie.

Niveau autonomie justement, comptez jusqu’à 60 minutes en mode Eco. Les modes

Auto et Boost tiendront respectivement 30 et 15 minutes. Enfin, le V12 Slim s’entretient facilement et les brosses se nettoient à l’eau.

