Sur tous les fronts, Huawei ne cesse d'empiler les innovations. La dernière en date ? La possibilité de prendre des photos en 3D.

Huawei pourrait bientôt commercialiser un téléphone capable de prendre des photos en 3D, rapporte Bloomberg dans un article du 5 décembre 2018. Citant des sources proches de la firme chinoise, nos confrères précisent que le smartphone en question sera annoncé ce mois-ci.

Difficile, dès lors, de ne pas faire le parallèle avec le récent teasing orchestré par Huawei. Où l’on a découvert l’existence d’un téléphone avec un trou dans la façade plutôt qu’une encoche. Les deux produits sont-ils liés ? Seul l’avenir le dira.

Huawei sur tous les fronts

Huawei se serait associé à Sony pour développer une technologie autorisant la prise de clichés en trois dimensions. Les capteurs fournis par le géant japonais permettraient effectivement de mesurer avec précision la distance des objets grâce à la réflexion de la lumière. En plus de générer des photos pouvant être vues selon plusieurs angles, cette spécificité pourrait créer des modèles 3D à intégrer dans des applications basées sur la réalité augmentée.

Cette fonctionnalité exclusive, baptisée 3D Camera, offrirait à Huawei un vrai argument pour convaincre les utilisateurs de changer de téléphone — qui plus est au sein d’un marché saturé. C’est l’avis de l’analyste Yusuke Toyoda, qui explique : « Cette technologie n’a jamais été vue auparavant et a le potentiel de changer notre manière de voir le monde ». On a pourtant vu Red se casser les dents avec son Hydrogen One.

Dans tous les cas, Huawei est sur tous les fronts. Après le lancement de son dernier téléphone haut de gamme– le Mate 20 Pro –, il a multiplié les annonces sur des innovations à venir : smartphone pliable, compatibilité avec la 5G, quadruple capteur à l’arrière et maintenant photos en 3D.