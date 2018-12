Le Xiaomi Redmi S2 passe à 125 euros sur Cdiscount en appliquant le code promo JOYEUXNOEL30. Un petit prix pour un smartphone d'entrée de gamme avec de bonnes caractéristiques.

Chaque jour, la rédaction sélectionne pour vous un bon plan repéré sur le web, qui a un rapport direct avec notre ligne éditoriale.

Le bon plan

Les offres de Noël ont déjà débuté chez les e-commerçants comme Cdiscount. Il est par exemple possible de mettre la main sur le Xiaomi Redmi S2 contre 125 euros seulement au lieu de 178 euros en appliquant le code promo JOYEUXNOEL30 avant de passer commande. Un prix très intéressant pour ce smartphone d’entrée de gamme aux caractéristiques plus que correctes.

En effet, on retrouve dans ce Redmi S2 un SoC Qualcomm 625 et 3 Go de RAM qui ont fait leurs preuves avec le Xiaomi Mi A2 Lite. Ce combo est donc capable de faire tourner les applications les plus communes sans souci, comme Facebook et quelques jeux, à condition de faire attention aux graphismes. Le smartphone fonctionne par ailleurs avec Android 8.1 Oreo et l’interface MIUI.

Nos confrères de FrAndroid, avaient été impressionnés par son autonomie et sa mise en veille particulièrement efficace. Le Xiaomi Redmi S2 s’en sort la journée en photo, mais faiblit dès qu’il en vient à manquer de lumière. Il n’en reste pas moins un smartphone qui donne beaucoup en contrepartie d’une petite centaine d’euros.

Pour les personnes ne souhaitant pas investir beaucoup d’argent dans un smartphone, ce Xiaomi Redmi S2 est une bonne affaire. Vous économisez pas moins de 53 euros en profitant de l’offre de Noël sur Cdiscount, ce qui représente une belle somme.

Pourquoi recommande-t-on ce smartphone ?

Il supporte une journée d’usage intensif

Il se débrouille en photo

Il est très peu cher

Le Xiaomi Redmi S2 passe à 125 euros au lieu de 178 euros sur Cdiscount avec le code promo JOYEUXNOEL30. Attention, l’offre n’est valable que jusqu’au 25 décembre 2018.