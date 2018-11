« New kids on the blockchain », nouveau cycle de conférence de la Gaîté lyrique, s'intéresse aux frontières techniques, politiques et sociales de la blockchain. Le premier événement aura lieu jeudi 15 novembre à la Gaîté Lyrique.

Un nouveau cycle de 7 conférences, intitulé New kids on the blockchain, débute à la Gaîté Lyrique à Paris. Ces rendez-vous s’adressent à un public large et non spécialiste. La première conférence, « Raconte-moi la blockchain », se déroulera le jeudi 15 novembre 2018 à 19 heures. Numerama accompagnera l’événement comme partenaire.

Chaque mois, une rencontre mènera à une réflexion autour d’un aspect de la blockchain. D’abord ses aspects techniques, puis les alternatives économiques, scénarii politiques, dérives, croyances, et la créativité qu’elle génère.

Pour cet épisode introductif, quatre invités interviendront sur les origines de la blockchain, son histoire, ses influences et ses spécificités techniques. Autour de la table, on retrouve des profils de différents horizons :

L’architecte Guillaume Helleu, qui mène des recherches autour des technologies de la blockchain et de leur représentation.

L’artiste Marine Semeria, qui détourne et parodie le système économique et social du XXIe siècle pour en montrer le dysfonctionnement.

Le journaliste Rémi Sussan, spécialisé dans l’impact des technologies et des sciences sur les comportements sociaux et les mouvements idéologiques.

Le designer Thomas Thibault, engagé sur les questions de gouvernance, de partage et d’éducation avec le Collectif Bam, qu’il a co-créé.

Rendez-vous jeudi à 19 heures pour cette première conférence, que vous pouvez réserver ici. L’entrée coûte 4 € si vous êtes adhérent à la Gaîté Lyrique, ou 6 € sans. Le second épisode du cycle, « Code is law », aura lieu au même horaire, jeudi 6 décembre 2018. Numerama couvrira l’événement.

En parallèle le site blockchainkidz complètera le cycle de conférences avec des images et des textes, en plus des compte-rendus de chaque séance.