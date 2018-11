La bonne affaire de la journée concerne le OnePlus 6, l'un de nos smartphones coup de cœur de 2018. Il est en ce moment à 326 euros, un prix extrêmement bas, sur Gearbest grâce au code promo GBMP11OP64.

Chaque jour, la rédaction sélectionne pour vous un bon plan repéré sur le web, qui a un rapport direct avec notre ligne éditoriale.

Le bon plan

Après la sortie du OnePlus 6T, son prédécesseur se retrouve en déstockage un peu partout sur internet. L’occasion de faire une bonne affaire puisqu’il est à 326 euros sur Gearbest ( !) avec le code promo GBMP11OP64, alors qu’il est normalement proposé à 519 euros sur Amazon et sur le OnePlus Store (la boutique officielle de la marque).

Le OnePlus 6 est un smartphone que nous aimons particulièrement pour son excellent rapport qualité/prix (sans doute l’un des meilleurs en 2018). Et même si nous avons noté que son successeur, le OnePlus 6T, représente une certaine montée en gamme, nous continuons de recommander le OnePlus 6 pour ses nombreuses qualités.

Premièrement, le OnePlus 6 possède un écran AMOLED (2280 x 1080 pixels) agréable à regarder et manipuler, que ce soit pour visionner des séries comme pour jouer. Le smartphone est d’ailleurs capable de faire tourner les apps les plus gourmandes du Play Store grâce à son SoC Snapdragon 845 cadencé à 2,8 GHz.

En plus de la puissance brute, le OnePlus 6 a une bonne autonomie (plus d’une journée d’utilisation) et surtout de la recharge rapide (à lire dans notre prise en main). Ce matin encore, le smartphone était déchargé à 0 % et nous l’avons rechargé à 40 % en l’espace de 20 minutes. Qui dit mieux ?

Enfin, le constructeur met régulièrement ses appareils à jour, et pendant longtemps. Le OnePlus 6 était par exemple l’un des premiers smartphones à avoir pu goûter à Android Pie. C’est loin d’être courant, surtout sur les smartphones vendus à moins de 400 euros. Et par rapport à ses derniers, il faut dire que la solution de OnePlus a, en plus, un joli design.

Pourquoi on aime le OnePlus 6 ?

L’un des meilleurs rapport qualité/prix du marché

De la puissance et une charge (très) rapide

Un souci du consommateur et des mises à jour régulières

Le OnePlus 6 est disponible à 326 euros après application du code promo GBMP11OP64 sur GearBest.