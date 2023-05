[Deal du Jour] La Nintendo Switch OLED est la dernière version en date de la console de Nintendo. Les éditions spéciales aux couleurs de Splatoon 3 et de Pokémon Écarlate et Violet profitent en ce moment d’une belle réduction. À moins de 290 €, cette version OLED est parfaite pour profiter du dernier Zelda.

C’est quoi, la promotion sur ces Switch OLED ?

La Nintendo Switch OLED est normalement vendue 349,99 €. Les modèles aux couleurs de Splatoon 3 et Pokémon Écarlate et Violet sont proposés en ce moment au prix de 319,99 € sur Rakuten. Et avec le code GAMES30 à rentrer dans le panier au moment du paiement, une réduction supplémentaire de 30 € s’applique, faisant passer le prix des consoles à 289,99 €.

C’est quoi, la Switch OLED ?

La Switch OLED, sortie en 2021, est en quelque sorte le modèle haut de gamme de la console de Nintendo. Son design et ses performances sont exactement les mêmes que la Switch classique, en dehors de son nouvel écran qui profite de la technologie OLED. Nintendo profite tout de même de cette mise à jour pour peaufiner les finitions et dote la coque de sa console d’un plastique moins lisse, plus agréable à prendre en main, ainsi que de boutons mieux intégrés. La console se dote aussi d’un port Ethernet, et double sa capacité de stockage.

L’écran gagne aussi en taille et passe de 6,2 pouces à 7 pouces. La technologie OLED offre une image plus lumineuse, afin de gagner en netteté et en contraste. La visibilité et l’immersion en sont ainsi renforcées. L’OLED rend justice aux graphismes de la plupart des jeux. Moins nomade qu’une Switch Lite, mais plus aboutie qu’une Switch classique, ce modèle OLED est parfait pour une utilisation hybride, autant en mode docké qu’en mode portable. Vous pourrez ainsi aider vos amis les Korogus dans Zelda: Tears of the Kingdom, aussi bien sur votre télé que dans les transports.

La Switch OLED est la Switch qui possède le plus grand écran // Source : Louise Audry pour Numerama

Est-ce que ces modèles valent le coup à ce prix ?

Si vous n’êtes pas fan de Splatoon ou de Pokémon, à vous de voir si la ristourne sur ces modèles prime le design. Cela reste toutefois une bonne occasion de se procurer une Switch OLED. Si vous êtes fan des deux jeux et que vous n’avez pas encore de Switch, alors des éditions sont faites pour vous.

La Nintendo Switch OLED Pokémon met en avant les Pokémon Miraidon et Koraidon, les créatures principales des jeux Écarlate et Violet. Console et Joy Con abordent des teintes aux couleurs du jeu et de beaux motifs apposés. Les amateurs de Pokémon seront comblés par le design, à la fois sobre et suffisamment geek. La Switch OLED Splatoon 3 répond à la même philosophie, à savoir un look épuré et coloré. Splatoon oblige, les Joy Con et le dock présentent des taches de peinture et des couleurs qui revoient au jeu. Sur le dock et l’arrière de la console, vous trouverez des motifs et des logos issus directement des niveaux de Splatoon. Ces deux modèles plairont aux fans des jeux, mais ont aussi le chic de ne pas trop en faire pour convenir à un plus large public.

Pour aller plus loin avec la console de Nintendo

👉 Lisez notre test de la Switch OLED

👉 Notre sélection des meilleurs jeux Switch de 2023

Abonnez-vous gratuitement à Artificielles, notre newsletter sur l’IA, conçue par des IA, vérifiée par Numerama !

Certains liens de cet article sont affiliés. On vous explique tout ici.