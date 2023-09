[Deal Du Jour] Les French Days 2023 permettent de bonnes promotions sur de nombreux produits. Le casque QuietComfort Special Edition de Bose est un habitué de cet évènement, et profite encore une fois d’une bonne réduction.

C’est quoi, la promotion sur ce casque QC Special Edition ?

Le casque sans fil QuietComfort Special Edition de la marque Bose est normalement vendu 269,99 €. Pour les French Days, il est en ce moment proposé sur La Fnac au prix de 199,99 €.

C’est quoi, ce casque Bose QC SE ?

Le QuietComfort Special Edition est un casque Bluetooth de Bose à réduction de bruit active. Il est strictement identique au casque QC45, en dehors de sa housse de transport, qui troque le plastique dur contre du tissu souple. Pour le ranger, les oreillettes pivotent à 90 degrés et le casque prend peu de place. La conception du QCSE est robuste et Bose soigne les finitions avec de bons matériaux. Son maintien sur la tête se fait sans pressions, et les coussinets sont confortables. Le casque peut se garder sur la tête pendant une longue utilisation, sans pressions désagréables. Des boutons de contrôle cliquables sont présents, et vous permettent de contrôler l’appairage, le volume, la lecture et la réduction de bruit. Les manipulations sont rapides et intuitives.

Niveau son, bien que le QCSE ne soit pas au niveau des meilleurs casques sur le marché, il propose tout de même un son généreux et équilibré. Les basses sont amples et prennent parfois trop de place, mais un égaliseur dans l’application Bose Music vous permet de régler le spectre sonore à votre convenance. Vous pourrez trouver l’équilibre qui vous convient le mieux. La restitution sonore est toutefois juste, avec des timbres de voix naturels et des médiums et aigus qui sonnent juste.

Le QCSE s’accompagne d’une housee de rangement en tissus // Source : Bose

Le casque bose QC SE est-il une bonne affaire pendant les French Days ?

C’est même une excellente affaire pour un casque de qualité à un prix convenable. La réduction de bruit active filtre les sons extérieurs efficacement. Sans égaler les performances d’autres casques haut de gamme, l’ANC est convaincant, avec la plupart des bruits ambiants correctement filtrés. Si vous n’aimez pas l’isolation passive des casques, un mode transparent est aussi présent, pour laisser passer les bruits de fond et vous laisser conscient de votre environnement, sans dénaturer l’audio.

Enfin, l’autonomie promise du Bose QCSE est de 20 heures. Il se recharge en environ 2 h 30, via une prise USB-C. Vous pouvez le comparer aux différents modèles figurant dans notre sélection des meilleurs casques audio de 2023.

