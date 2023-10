[Deal du Jour] Si vous avez besoin de plusieurs accessoires afin de recharger votre smartphone, ce pack de Samsung tombe bien. Il comprend une batterie externe et un chargeur sans fil. Et grâce à une promotion et une offre de remboursement, il revient à moins de 10 €.

C’est quoi, l’offre sur ce pack Samsung ?

Le pack Samsung, avec une batterie externe et un chargeur sans fil, est normalement vendu 79,99 €. Il est en ce moment proposé au prix de 49,99 € sur le site de Boulanger. Et grâce à une offre de remboursement de 40 €, le pack vous revient au prix de 9,99 €.

C’est quoi, cette batterie externe de Samsung ?

La batterie externe Samsung, d’une capacité de 10 000 mAh, offre une puissance de charge de 25W. Ce n’est pas la batterie externe la plus puissante du marché, mais la puissance délivrée est suffisante pour recharger efficacement la plupart des smartphones de la marque. Concrètement, cette batterie externe permet la recharge complète de deux appareils, smartphones compris.

Niveau design, le boitier est classique et des LED indiquent le niveau de charge. Ses dimensions de 70 × 148 × 156 mm et son poids de 210 g, en font un appareil facile à transporter dans un sac. Les matériaux en plastique recyclé et ses bonnes finitions donnent une bonne sensation de robustesse. Assurez tout de même de la ranger proprement dans votre sac afin d’éviter les chocs. Cette batterie possède deux ports USB-C pour recharger simultanément deux appareils. Une excellente fonction, malheureusement au détriment de la puissance, qui passe à 9 W par port.

Le Pad à induction // Source : Samsung

C’est quoi ce chargeur sans fil rapide ?

Le chargeur sans fil à induction 15W de Samsung peut recharger tous les appareils compatibles. Notez cependant que seuls les appareils Samsung peuvent profiter d’une puissance de 15W. Si vous rechargez un smartphone Apple, la puissance ne sera que de 7,5 W. Vous pourrez recharger plusieurs types d’appareils via la charge sans fil, en les posant simplement sur le pad. Ne vous attendez pas à une vitesse de rechargement supérieur à une recharge par câble, mais le simple fait de poser votre smartphone pour le recharger est appréciable. Notez qu’en fonction de l’appareil chargé, le ventilateur inclus qui sert à réguler la chaleur peut être bruyant.

Côté design, sa forme plate est pratique pour poser n’importe quel appareil, et pour le poser discrètement sur un meuble. Comme avec la batterie externe, des LED indiquent le niveau de charge. Sachez enfin que l’alimentation (non incluse dans le pack) doit être de 25W minimum.

