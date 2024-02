[Deal du jour] Si vous souhaitez rajouter des ampoules connectées à votre éclairage, les kits de démarrage Philips Hue sont simples à prendre à main. Bien plus intéressants en promotion, ils restent toutefois un peu chers. Il existe aussi d’autres marques qui proposent des gammes d’ampoules bien plus abordables.

C’est quoi, la promotion sur ces ampoules connectées ?

Rue Du Commerce propose une réduction sur le kit de démarrage White & Color Ambiance de Philips Hue, qui contient trois ampoules E27 et le pont de connexion. Ce pack, habituellement vendu 159,99 €, est proposé au prix de 99,99 €.

Moins cher, le lot de quatre ampoules Tapo E27, normalement vendu à 39,99 €, est en ce moment au prix de 29,90 €.

Vous pouvez comparer ces gammes d’ampoules avec d’autres marques d’éclairage connecté, dans notre guide des ampoules connectées.

C’est quoi, ce pack de trois ampoules connectées Philips ?

La gamme Hue est complète et simple à prendre en main, surtout avec ce kit de démarrage qui contient l’essentiel : trois ampoules E27 de lumière blanche ou colorée, et le pont de connexion indispensable au fonctionnement. Vous avez juste à visser les ampoules dans vos luminaires, à brancher le pont à une prise murale puis à le connecter à votre routeur Wi-Fi. L’application Philips Hue, disponible sur iOS et Android, se charge du reste. Vous y retrouverez le pont ainsi que vos ampoules Hue.

L’application Philips Hue permet de gérer vos ampoules avec votre smartphone ou tablette. La personnalisation de votre éclairage est quasi infinie, et des scènes prédéfinies sont même présentes pour trouver l’ambiance lumineuse idéale facilement. Les assistants vocaux Google Assistant, Siri d’Apple et Alexa d’Amazon sont disponibles, pour contrôler vos ampoules à la voix. Des fonctions de planification sont présentes, ou encore la possibilité de gérer votre éclairage lorsque vous êtes absent. Notez qu’avec l’application, vous pouvez contrôler jusqu’à 50 lampes intelligentes.

L’application Hue est simple et intuitive // Source : Philips

Et ces ampoules Tapo ?

Les ampoules connectées de la marque Tapo sont idéales pour les plus petits budgets. Autre avantage, elles n’ont pas besoin d’un pont de connexion pour fonctionner. Il suffit de les connecter à votre Wi-Fi et de passer par l’application dédiée Tapo pour commencer leur configuration et vous amusez avec les différentes nuances de couleurs.

Comme avec la gamme Hue, elles disposent de 16 millions de nuances colorées pour trouver l’ambiance parfaite, via l’application. Cette dernière, moins élégante que chez Philips, est toutefois suffisamment bien conçue pour que les réglages soient intuitifs. Vous pourrez créer des ambiances lumineuses facilement et les sauvegarder. L’appli sert aussi à planifier votre éclairage, ou à simuler une présence lorsque vous n’êtes pas chez vous. Les assistants vocaux sont aussi présents pour contrôler les ampoules à la voix.

Les ampoules connectées Philips et Tapo sont parfaites pour se créer l’ambaince cosy de son choix // Source : Philips

