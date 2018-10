La redevance copie privée a baissé... et Apple a appliqué cette baisse sur ses prix français. iPhone et iPad coûtent donc un peu moins cher fin octobre.

Quand nous sommes allés sur le site français d’Apple pour vérifier quelques prix en cette fin de mois d’octobre 2018, nous sommes tombés sur des tarifs à première vue improbables. En effet, l’iPhone XS qui se monnaie normalement 1 159 € se trouve aujourd’hui à 1 155,28 €. Un iPad coûte 358,40 € et non plus 359 et un iPad Pro démarre à 728,28 € dans sa version 10,5 pouces. Les habitués du marketing qui impose des produits finissant par un 9 ne peuvent dès lors que s’interroger sur ces changements. Et ce n’est pas du côté Apple qu’il faut regarder, mais plutôt du côté de la redevance Copie privée appliquée en France.

Comme nos confrères de Nextinpact l’avaient révélé, les barèmes ont changé. Deux dynamiques sont à noter pour cette redevance qui est indexée sur la capacité de stockage des appareils : certains seuils baissent globalement pour faire entrer discrètement une nouvelle catégorie de produit dans la danse — les PC tablettes, connus sous le nom d’hybrides. Et c’est cette baisse, déclarée en juillet, qu’un constructeur comme Apple applique à ses produits depuis début octobre — ce qui nous a été confirmé par Apple France.

L’iPhone XS de 64 Go, à 1 155,28 € perd donc 3,72 €. La taxe pour les smartphones de 64 Go de stockage a, de son côté, baissé de 3,1 €, passant de 15,1 € à 12 €. Ce qui semble cohérent, même si, quitte à ne pas appliquer la baisse exacte, on se demande pourquoi Apple n’a pas choisi un nombre rond. Côté iPhone XS avec 256 Go de stockage, on entre dans la catégorie abstraite « plus de 64 Go », et qui demande aujourd’hui une redevance de 14 € au lieu de 15,1 €. Apple a retiré 1,32 € du prix de vente. On peut reproduire ces calculs sur toute la gamme de smartphones et de tablettes proposée par Apple. Les MacBook n’étant pas hybrides ou convertibles en tablette tactile, ils ne sont pas touchés par les changements.

De leurs côtés, les e-commerçants n’ont pas (encore ?) répercuté la baisse sur leur catalogue. On trouve ainsi chez Darty les anciens prix. Même son de cloche sur le site de la Fnac ou sur Amazon. Du côté des concurrents qui vendent leurs smartphones sur leur propre boutique, OnePlus n’a pas baissé les tarifs de son OnePlus 6. Les smartphones Xiaomi sont également vendus au même prix qu’avant. Les Pixel 3 de Google n’ont pas bougé non plus.

Évolution de la redevance copie privée sur les smartphones et les tablettes

Copie privée smartphone

Capacité smartphone Copie privée actuelle Copie privée ancienne 8 Go 4 € 5,60 € 16 Go 8 € 8 € 32 Go 10 € 9,90 € 64 Go 12 € 15,10 € Plus de 64 Go 14 € 15,10 €

Copie privée tablette

Capacité tablette Copie privée actuelle Copie privée ancienne 8 Go 4 € 6,40 € 16 Go 8 € 8,40 € 32 Go 10 € 10,50 € 64 Go 12 € 12,60 € Plus de 64 Go 14 € 12,60 €

Les smartphones avec le moins de capacité (8 Go) sont donc ceux dont le prix va augmenter. Fort heureusement, cette capacité de stockage tend aujourd’hui à disparaître.

