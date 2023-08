La dernière campagne marketing d’Apple met en lumière 3DPets, une entreprise américaine qui s’est spécialisée dans la création de prothèses pour animaux amputés. Grâce à la caméra 3D d’un iPhone, elle modélise le corps de l’animal et lui fabrique des prothèses sur mesure, à un coût raisonnable.

Depuis l’iPhone 12 Pro, Apple intègre au dos de ses smartphones un capteur LiDAR. Il s’agit d’une technologie capable de mesurer la distance entre le téléphone et un objet grâce à des lasers, ce qui lui permet d’obtenir des informations précises sur la forme et la taille d’un objet, là où un appareil photo classique se contente d’une estimation basée sur une image en 2D.

Si le LiDAR pourrait avoir un plus grand intérêt à l’avenir (notamment lorsque l’Apple Vision Pro sera disponible), force est de constater que son utilité est limitée aujourd’hui. Le LiDAR améliore la justesse du mode portrait et permet de mesurer des choses grâce à l’application Mesures, mais n’est en rien devenu indispensable. À tel point que certains s’interrogent régulièrement sur sa pertinence au dos des iPhone.

Dans sa dernière campagne marketing, Apple met en lumière un usage très positif du capteur LiDAR. En rendant accessible cette technologie facilement, la marque a permis à des entreprises comme 3DPets de voir le jour. Cette start-up américaine utilise le LiDAR (et la caméra Face ID) d’un iPhone pour modéliser en 3D le corps d’un animal blessé, à qui il manque une patte par exemple. Grâce à cet accès facilité à une technologie de pointe, 3DPets imprime des prothèses qui transforment la vie de ces animaux.

Une idée qui donne le sourire

Le 22 août 2023, Apple a mis en ligne une vidéo de 2 minutes et 44 secondes pour présenter 3DPets. Plusieurs voix off racontent l’histoire d’un chien amputé quand il était bébé, qui se déplace depuis sur 3 pattes. Arrive alors 3DPets qui, grâce à un iPhone 14 Pro, modélise l’animal en 3D. Des logiciels professionnels lui permettent ensuite de concevoir une prothèse adaptée au poids de l’animal, pour qu’il puisse se déplacer normalement. Sa conception dépend d’une imprimante 3D, afin de gagner du temps et de rapidement pouvoir aider l’animal. Le chien récupère ainsi une plus grande liberté, puisqu’il peut s’appuyer sur 4 appuis lorsqu’il se déplace.

Si vous aimez les animaux, difficile de ne pas craquer en regardant la vidéo d’Apple, qui utilise parfaitement la musique pour être émouvante. D’autres chiens sont ensuite mis à l’honneur, avec différents types de prothèses.

Les chiens mettent du temps à faire confiance à leur prothèse, mais finissent par retrouver leurs habitudes. // Source : MKBHD / YouTube

Cette communication d’Apple est accompagnée d’une vidéo du YouTuber Marques Brownlee, qui a publié un reportage de 12 minutes et 6 secondes sur 3DPets exactement au même moment. Apple a probablement proposé au créateur une exclusivité sur cette histoire, qui a pour mérite de donner le sourire tout en promouvant les technologies de l’iPhone. La vidéo de MKBHD est plus dans l’explication que dans l’émotion, puisqu’elle raconte les procédés utilisés par 3DPets pour rendre un peu de bonheur à ces animaux handicapés. On y apprend notamment qu’un animal met généralement du temps à utiliser sa prothèse, par peur de tomber et par manque de confiance. Au bout de plusieurs jours, il récupère ses automatismes d’antan.

Même si l’utilisation de la caméra de l’iPhone et d’une imprimante 3D simplifie le processus d’élaboration d’une prothèse, la technologie de 3DPets coûte toujours assez cher. Il faut compter au minimum 1 550 dollars pour créer une patte de synthèse pour son chien, comme le précise le site de l’entreprise. 3DPets livre les prothèses, mais ne permet pas à n’importe qui de modéliser son animal pour demander une prothèse. Marques Brownlee précise qu’une prothèse doit vraiment être adaptée à chaque être, ce qui complexifie l’idée de pouvoir faire fabriquer une prothèse à partir d’un simple scan à la maison. L’impression prend ensuite 24 heures.

En plus des chiens, 3DPets a déjà créé des prothèses pour des tortues, des canards, des cochons, des chèvres et… un éléphant. Le tout toujours avec un iPhone, qui remplace les technologies de modélisation ultra coûteuses utilisées ailleurs. Certaines sont des fausses pattes, d’autres des roues pour se déplacer plus facilement ou des casques pour la tête. Bref, la prochaine fois que vous trouverez le LiDAR des iPhone inutile, pensez aux chiens qui galopent de nouveau grâce à lui.

