Google organise ce mardi 9 octobre 2018 sa conférence annuelle centrée sur ses nouveaux objets. Malheureusement pour Mountain View, la plupart des produits ont déjà été aperçus.

Ce mardi octobre 9 octobre 2018, la planète tech’ a rendez-vous avec Google, qui organise à New York sa conférence annuelle hardware articulée autour des produits qu’il lancera dans la foulée. Pour la première fois, elle sera retransmise depuis Paris, ce qui suggère une commercialisation dans nos contrées des Pixel 3 et Pixel 3 XL, les deux gros morceaux de la présentation.

Mais Google ne se contentera pas d’un duo de téléphones haut de gamme et d’autres objets connectés devraient sortir des tiroirs du grand rival d’Apple. Les fuites se sont déjà chargées de gâcher les surprises : en plus des Pixel 3 et Pixel 3 XL, un Chromecast 3 et une tablette sous Chrome OS sont attendus.

Les téléphones Pixel 3 et Pixel 3 XL

C’est à peu près sûr : Google axera l’essentiel de son keynote sur ses deux nouveaux Pixel, considérés comme les iPhone d’Android. En raison des nombreuses indiscrétions, tout a déjà était dit à leur sujet : certains ont même acheté un Pixel 3 XL dans un magasin situé à Hong Kong. On retiendra surtout un élément de la fiche technique : le passage à un double capteur photo à l’avant alors qu’il n’y en aura qu’un seul à l’arrière. Autrement, les Pixel 3 et 3 XL se mettront à la page avec des composants à la pointe, comme le processeur Snapdragon 845.

Une tablette hybride Tablette sous Chrome OS

Il n’y a certainement pas meilleure tablette qu’un iPad. De fait, Google aimerait investir le marché avec sa propre solution, qui a récemment fuité, elle aussi. Le produit s’appellerait Pixel Slate et prendrait la forme d’une ardoise hybride qui fait penser aux Surface Pro de Microsoft. Elle tournerait sous Chrome OS et s’accompagnerait d’un clavier — avec touches rondes — pour devenir un laptop. Il y aurait également un stylet, mais pas de port jack à en croire les rendus qui circulent sur internet. Diverses configurations devraient être proposées par Google. On a hâte de voir comment Google pourrait raviver la flamme pour une tablette Android, un marché qui n’a jamais su décoller.

Here's something fun : There's no sign of a headphone jack on Pixel Slate based on the renders that have leaked. 😁https://t.co/0O9FF3N0oH — Stephen Hall (@hallstephenj) October 6, 2018

Un nouveau Chromecast Chromecast 3

Là encore, Google s’est fait couper l’herbe sous le pied par une enseigne qui a vendu le produit en amont de son officialisation. La nouvelle génération du Chromecast se présente toujours sous la forme d’un cercle, mais avec une finition mate plutôt que brillante et un petit G en guise de logo (comme sur les autres produits de la gamme Pixel). Le fonctionnement ne changera pas : on branche le Chromecast à son téléviseur via les ports USB et HDMI pour profiter de nombreuses applications. C’est le moyen le plus simple de connecter son smartphone à sa TV.

Des surprises ? Le reste

Y aura-t-il d’autres choses montrées durant la conférence ? Nul ne le sait mais, en l’état, le menu paraît déjà très copieux avec ces quatre objets. Pendant plusieurs mois, il fut question d’une première smartwatch sous la marque Pixel. Mais, à l’occasion de l’IFA 2018, Google a confirmé dans les colonnes de Tom’s Guide qu’il n’y aura pas de montre cette année. On peut dès lors rayer cette éventualité.

On terminera ce tour d’horizon des attentes par une grosse, grosse rumeur : l’annonce d’un troisième smartphone répondant au nom de Pixel Ultra. Selon plusieurs théories partagées par les initiés (ou les amateurs de complots), les nombreuses fuites constatées ces dernières semaines feraient partie d’un plan fomenté par Google pour éloigner les soupçons et garder la surprise intacte. Le Pixel Ultra serait ainsi un spécimen sans bord ni encoche — un vrai fantasme de fans en somme. Réponse demain.