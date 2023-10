Les Pixel 8 et Pixel 8 Pro sont les nouveaux smartphones de Google, fraichement présentés ce mercredi 04 octobre 2023 lors de la conférence « Made by Google ». Ils sont d’ores et déjà disponibles en précommande sur le site officiel de Google, et s’accompagnent de bonus, selon le modèle que vous achetez.

Google a officialisé ses nouveaux smartphones haut de gamme Pixel 8 et Pixel 8 Pro. Après les avoir étrangement dévoilés dans une vidéo de présentation en septembre dernier, ces nouveaux modèles ont été montrés, cette fois dans les moindres détails. Ils sont dès maintenant disponibles en précommande, et ce, jusqu’à leur sortie le 16 octobre 2023.

Où précommander le Google Pixel 8 et Pixel 8 Pro ?

Disponibles chez la plupart des sites revendeurs, le Pixel 8 et le Pixel 8 Pro se déclinent chacun en plusieurs modèles différents et en plusieurs coloris :

Le Google Pixel 8 Pro en précommande s’acompagne de la Watch 2// Source : Google

Quelles sont les offres de précommande ?

Pour toute précommande d’un smartphone Pixel 8, Google et les revendeurs qui participent à l’opération offrent une paire d’écouteurs Pixel Buds Pro d’une valeur de 229 €.

Si vous optez pour la précommande du Pixel 8 Pro, la nouvelle montre Pixel Watch 2, d’une valeur de 449 euros, est offerte avec le smartphone.

Ces offres de précommande sont soit incluses directement dans le panier, soit disponible via un formulaire à remplir. Dans tous les cas, les précommandes doivent s’effectuer entre le 04 et le 16 octobre 2023, date de la fin des offres de lancement.

C’est quoi ces nouveaux smartphones Google ?

Du côté du design, les 8 et 8 Pro ne réinventent pas la roue, et reprennent le style des modèles précédents, avec toutefois quelques petits changements. Le plus important est sans doute la dalle incurvée, qui laisse sa place à un écran plat OLED. Une évolution qui déplaira sûrement à de nombreux adeptes des bords incurvés, mais qui montre la volonté de Google de sortir de sa zone de confort. En dehors de l’écran, les Pixel 8 profitent d’un nouvel agencement du module photo et de l’arrivée d’un capteur pour mesurer la température.

Dans le ventre de la bête, le Soc Google Tensor G3 à neuf cœurs avec la puce Titan M2, présents dans les deux modèles, promet d’excellentes performances. Le taux de rafraîchissement adaptatif de 60 à 120 Hz pour le Pixel 8, et de 1 à 120 Hz pour le Pixel 8 Pro, permet des smartphones rapides et fluides. Niveau photo, le modèle Pro pousse le savoir-faire de Google à son maximum, avec trois capteurs principaux de 48 MP à 50 MP, en plus du capteur selfie.

Google propose des prix supérieurs à la génération précédente, avec le Pixel 8 à partir de 799 €, et le Pixel 8 Pro à partir de 1 099 €. Les précommandes sont ouvertes dès maintenant.

