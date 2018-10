Marie Turcan - il y a 1 heure

Un nouveau jeu Harry Potter à la troisième personne ? Par qui ? Pour quand ? Une mystérieuse vidéo rend les fans fous d'impatience. Trop beau pour être vrai ?

Une mystérieuse vidéo d’une minute a été mise en ligne sur YouTube le 1er octobre 2018. On y voit les premières images d’un jeu Harry Potter sur ordinateur, au look très soigné. La vidéo est intitulée « leak d’un jeu Harry Potter en développement » et a été postée par un certain Rasta Pasta, qui n’a aucune autre vidéo sur sa chaîne. Un internaute a également partagé le lien dans la rubrique « gaming » de Reddit, et la sauce a pris : en 13 heures, la vidéo a été vue 200 000 fois.

Quelqu’un a visiblement filmé l’écran de son ordinateur : on peut ainsi regarder une sorte de bande-annonce située dans l’univers Harry Potter. Il semble notamment possible de créer son propre avatar avec beaucoup de détails. Aucune information officielle n’a pour l’instant été confirmée.

Un RPG en monde ouvert ?

Le jeu est présenté comme un RPG, un jeu vidéo de rôle où l’on fait évoluer son personnage tout au cours du jeu. « Vous êtes un nouvel élève de cinquième année qui arrive à Poudlard. Vous avez un talent magique particulier pour identifier des traces d’un ancien pouvoir très puissant », est-il décrit dans la légende. L’expérience serait en monde ouvert, qu’il serait possible « d’explorer pour la première fois » librement.

Toujours d’après la description, il serait possible de choisir :

Votre maison,

Avec qui vous êtes ami ou amie,

Un type de sorcier parmi 8 choix,

Si vous souhaitez être bon ou méchant

La vidéo est-elle « trop belle pour être vraie » ? L’internaute qui l’a partagée en premier sur Reddit s’est défendu dans plusieurs commentaires, précisant ne pas avoir « ni la patience ni le talent » pour créer « un aussi beau fake ».