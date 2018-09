Il fallait s'y attendre. Les enfants trouvent de nombreux moyens pour déjouer les limites de temps imposées par leurs parents grâce aux nouvelles fonctionnalités introduites par iOS 12. Une course sans fin.

iOS 12 a débarqué avec son lot de nouveautés, notamment côté contrôle de l’activité avec Temps d’écran, Temps d’arrêt et Limites d’app. Si ces fonctionnalités peuvent vous aider à rendre votre vie numérique plus agréable, certains parents les utilisent également pour réduire le temps d’écran de leur enfant — un usage évident, pensé par Apple.

Mais voilà, les enfants étant toujours aussi malins, il n’aura pas fallu longtemps pour qu’ils trouvent des parades à la frustration. C’est le récit de plusieurs internautes qui se retrouvent dépassés par l’ingéniosité de leur progéniture… et appellent à l’aide sur le web.

Les enfants, toujours une longueur d’avance sur les adultes

Un utilisateur Reddit explique de quelle manière son fils de 7 ans a réussi à contourner la limite du temps qu’il lui avait imposée grâce au partage familial. En effet, en dépit de cette restriction, le père avait tout de même l’impression que son enfant jouait plus que ce qu’il avait autorisé dans l’application.

Après quelques temps, son fils a bien voulu lui donner son astuce : une fois la limite de temps atteinte, il supprimait l’application et la réinstallait via l’App Store. Grâce à iCloud, la partie de l’enfant était sauvegardée mais cela remettait le compteur de temps à zéro. L’enfant pouvait répéter l’opération de manière illimitée et donc jouer indéfiniment.

Si l’astuce paraît plutôt simpliste, le fait qu’elle ait pu germer dans l’esprit d’une personne aussi jeune reste amusant. Le père le reconnaît lui-même : « Qu’est-ce que je peux dire… je ne suis même pas fâché. C’est impressionnant. » Ceci rappelle que les enfants sont éveillés de plus en plus tôt à la technologie et qu’il faudra trouver des solutions un peu plus efficaces pour les préserver des écrans.

« Il n’y a aucune application, système, proxy, scanner ou firewall capable de vaincre un enfant déterminé. »

D’autres enfants ont recours à une technique encore plus radicale pour empêcher leurs parents de leur imposer une restriction. Ils se rendent eux-même dans la configuration du temps d’écran et créent leur propre mot de passe, empêchant de ce fait les parents d’accéder aux réglages.

Dans une publication du 26 septembre 2018, remarquée par The Next Web, une mère se demande comment empêcher son enfant de changer l’heure et la date sur son téléphone pour tromper la limitation. En effet, l’appareil traduit cela comme une nouvelle journée : le compteur est remis à zéro. Un internaute finira par répondre à la mère d’abandonner le combat dès maintenant.

« Je travaille dans l’industrie de la cyber-sécurité et je peux vous dire que j’ai vu des enfants — le mien inclus — faire des choses que des équipes d’élite gouvernementales et des groupes de hackers white hats n’auraient pas mieux fait. Abandonnez maintenant. Il n’y a aucune application, système, proxy, scanner ou firewall capable de vaincre un enfant déterminé (…) C’est une course qui ne peut pas être gagnée avec la technologie », affirme l’internaute.