Clément Grandjean - il y a 26 minutes Tech

Amazon propose un pack avec la Xbox One S 1 To et Forza Horizon 3 avec son extension Hot Wheels en téléchargement, 14 jours d'essai au Xbox Live Gold et un mois d'essai au Xbox Game Pass à 199 euros au lieu de 279 euros.

Le bon plan Si vous recherchez une nouvelle console de jeu (ou un lecteur Blu-ray 4K compatible Dolby Vision/Atmos), Amazon propose la Xbox One S 1 To avec Forza Horizon 3 avec son extension Hot Wheels en téléchargement, 14 jours d’essai au Xbox Live Gold et 1 mois d’essai au Xbox Game Pass à 199 euros au lieu de 279 euros à sa sortie. La Xbox One S est équipée d’un lecteur Blu-Ray 4K, d’un CPU AMD cadencé à 1,75 GHz, compatible avec Dolby Atmos et DTS:X. Ce n’est plus la console de Microsoft la plus performante, mais comme la dernière en date (la Xbox One X) coûte toujours dans les 500 euros, elle reste une très bonne alternative peu coûteuse. Pourquoi aime-t-on ce produit ? Le pack est assez complet pour son prix

Une réelle alternative aux lecteurs Blu-ray 4K

1 To de stockage intégré Le pack Xbox One S + Forza Horizon 3 est à 199 euros sur Amazon seulement jusqu’à ce soir ! Retrouvez le pack Xbox One S à 199 euros sur Amazon

