[Deal du jour] Une barre de son est souvent l’accessoire indispensable pour accompagner votre téléviseur. Elle apporte la puissance sonore et la qualité audio nécessaire pour profiter d’une bonne immersion. Ce modèle de Samsung bénéficie actuellement d’une double promotion.

C’est quoi, la promotion sur cette barre de son de Samsung ?

La barre de son Samsung HW-Q930C est normalement vendue 999 €. Elle est en ce moment proposée sur Amazon au prix de 689,99 €. Elle bénéficie de plus d’une seconde promotion, grâce à cette offre de remboursement de 200 €.

C’est quoi, cette barre de son ?

La barre de son HW-Q930C de Samsung possède un design minimaliste et moderne, avec un style sobre fait de lignes droites. La conception est excellente et le style se marie très bien avec la plupart des téléviseurs actuels. Ses dimensions de ‎5 × 43,7 × 12 cm la rendent facile à caser devant un téléviseur, à condition d’avoir la place. Vérifier tout de même si ses dimensions correspondent sensiblement aux dimensions de votre téléviseur, afin d’harmoniser l’ensemble d’une part, et pour que la barre de son ne rogne pas le bas de l’écran d’autre part. Vérifiez aussi que vous avez la place pour loger, à bonne distance, le caisson de basse et les deux enceintes sans fil qui accompagnent la barre.

La HW-Q930C offre un environnement sonore 3D qui apporte une bonne immersion, grâce à 17 haut-parleurs. Le Dolby Atmos assure un son ample et puissant qui rend justice au contenu que vous visionnez. La technologie DTS:X optimise le rendu sonore afin d’accentuer l’audio et de créer une bulle sonore qui vous enveloppe. L’ensemble offre un rendu 9.1.4 constitué de 9 canaux frontaux et surround, pour créer un effet acoustique proche du rendu cinéma. Dommage que les basses soient souvent trop prononcées pour une petite pièce. Votre session cinéma commencera toujours par un tour dans les réglages, pour baisser l’accentuation des basses, afin d’obtenir un son moins profond et assourdissant.

La barre de son de Samsung necessite tout de même un peu de place dans le salon // Source : Samsung

Est-ce que cette barre de son de Samsung vaut le coup en promo ?

À moitié prix, c’est une excellente affaire, surtout si vous avez déjà le téléviseur qui va bien avec. La Samsung HW-Q930C possède des fonctionnalités intéressantes pour améliorer encore plus le rendu sonore, et la rendre polyvalente. Si vous possédez un téléviseur Samsung, la fonction Q-Symphony synchronise ce dernier avec les haut-parleurs de la barre pour une impression de son 3D renforcée. Les fonctions Adaptative Sound et Voice Amplifier, quant à elles, optimisent le son en fonction du contenu visionné. Des technologies intéressantes si vous regardez beaucoup de films et jouez à des jeux vidéo.

Enfin, vous pourrez apparier votre téléviseur, smartphone ou tablette facilement à la HW-Q930C, via le Bluetooth. Une sortie HDMI, HDMI CEC et HDMI ARC composent les connectiques.

Pour aller avec la barre de son

👉 Consultez notre guide des meilleurs téléviseurs de 2023

C'est sûr : vous payez votre forfait 4G trop cher Votre prochain forfait mobile 4G ou 5G sans engagement est dans ce guide Comparateur forfait mobile sans engagement

Vous voulez tout savoir sur la mobilité de demain, des voitures électriques aux VAE ? Abonnez-vous dès maintenant à notre newsletter Watt Else !

Certains liens de cet article sont affiliés. On vous explique tout ici.