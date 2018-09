Audi a fini par dévoiler son SUV 100 % électrique inscrit dans la gamme e-tron. Pour le géant allemand, la transition se fera en douceur.

Audi avait donné rendez-vous le 17 septembre 2018 à San Francisco pour la présentation de l’Audi e-tron, son premier véhicule 100 % électrique produit à grande échelle (il y avait eu une R8 par le passé). Pour la firme aux quatre anneaux, ce SUV sportif est la première pierre posée sur l’édifice de l’électrification des autres gammes. Et, visiblement, la transition se fera en douceur.

Esthétiquement, cet Audi e-tron ressemble curieusement à une voiture… classique — même la calandre est équipée d’une vraie grille. Au moins, on pourra difficilement l’accuser de vouloir sortir de la masse. En guise de signe distinctif, on notera quand même les rétroviseurs extérieurs virtuels — en option.

L’interrogation sur l’autonomie

L’Audi e-tron ne sera pas le plus rapide de sa catégorie. Avec ses deux moteurs délivrant une puissance totale de 265 kW, il abat le 0 à 100 km/h en 5,7 secondes. Le Model X de Tesla, dans sa version de base, fait mieux avec 5,2 secondes. La I-Pace de Jaguar, elle, parvient à tomber à 4,8 secondes. À noter quand même que l’Audi e-tron bénéficie d’un mode boost pour aller un peu plus vite.

Sur cette accélération moins franche que la concurrence, Filip Braber, vice-président de la branche américaine cité par The Verge le 18 septembre 2018, explique, « Nous sommes focalisés sur l’utilisation de tous jours, et nous voulons que la transition depuis un moteur thermique soit la plus simple et fluide possible. » Il est vrai que la première approche avec une voiture électrique peut s’avérer déroutante.

Du coté de l’autonomie, Audi suit les plates bandes de Mercedes avec un chiffre très vague. Ainsi, l’imposante batterie de 95 kWh du SUV atteindrait les 400 kilomètres selon le cycle WLTP. Un argument en moins face à l’I-Pace, qui grimpe à 470 avec la même norme. Dans la vraie vie, on devrait plutôt avoisiner les 300 kilomètres en ce qui concerne le véhicule d’Audi. C’est un peu juste.

Bien sûr, l’habitacle du e-tron sera bardé de technologies. On y trouvera une multitude d’écrans tactiles pour avoir des informations sur le véhicule ou gérer l’infodivertissement. L’assistant vocal Alexa sera de la partie pour nous aider pendant les trajets.

Rendez-vous en fin d’année pour les premières livraisons en Europe, avec un prix allemand qui démarre à 79 900 euros.

Crédit photo de la une : Audi Signaler une erreur dans le texte