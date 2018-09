Après plusieurs générations dotées du design initial, Apple est prêt à changer le visage de sa montre avec l'Apple Watch Series 4.

L’Apple Watch n’a pas eu besoin de changer de design pour devenir la montre la plus vendue au monde. Mais, en 2018, Apple a décidé de lui offrir un autre visage en dévoilant l’Apple Watch Series 4 à l’occasion de sa conférence de rentrée, organisée mercredi 12 septembre dans son nouveau quartier général, l’Apple Park.

Enfin un changement de look

La montre connectée de la firme de Cupertino cède à son tour à la mode des bords plus discrets et arrondis, ce qui permet à l’écran d’avoir plus de place pour s’étendre (+32 et +35 % en largeur, selon le modèle) sans pour autant changer drastiquement les mensurations du cadran, qui gagne en finesse. Désormais, la smartwatch sera proposée en deux tailles : 40 et 44 mm, contre 38 et 42 précédemment.

Apple capitalise sur ce changement de design avec des nouveaux cadrans virtuels, plus dynamiques, et des complications (des informations additionnelles et des raccourcis d’autres applications) mieux pensées et riches en indications directement accessibles sur l’affichage principal de la montre.

Les boutons latéraux sont également mieux intégrés avec l’Apple Watch Series 4 : la couronne numérique (ou « Digital Crown ») est davantage enfoncée dans le cadran et bénéficie du retour haptique. Signe distinctif pour la version LTE de l’accessoire, qui ajoute une touche d’élégance, un fin liseré rouge circulaire suit le contour de la molette.

Ces ajustements esthétiques n’affecteront pas les attaches des bracelets. En clair, ceux et celles qui les collectionnent pourront tout à fait utiliser les modèles passés et actuels sur l’Apple Watch Series 4, dont le dos est un mélange de céramique et de saphir.

À l’intérieur, on retrouve un processeur S4 double cœur de 64 bits qui est présenté comme deux fois plus rapide par rapport au modèle précédent et un accéléromètre de nouvelle génération. Apple a également amélioré les hauts-parleurs pour un rendu sonore de meilleur qualité et des conversations téléphoniques plus précises.

Un gardien de santé

En tant que « gardien intelligent de votre vie », selon les propres de la marque américaine, l’Apple Watch Series 4 est capable de détecter une chute (une bascule vers l’avant, une glissade vers l’arrière et même un écroulement) et appeler automatiquement les services médicaux. Toujours du côté de la santé, Apple a ajouté de nouvelles fonctionnalités liées à la surveillance du rythme cardiaque. On pourra même obtenir un… électrocardiogramme grâce à des électrodes intégrés à l’arrière.

Du côté des tarifs, l’Apple Watch Series 4 est annoncée à 399 dollars dans sa version de base (sans connexion LTE) et 499 dollars dans sa version complète (avec la connexion LTE). La sortie est planifiée le 21 septembre et les précommandes démarrent le 14 . septembre. Le système d’exploitation mobile dédié, watchOS 5, arrive le 17 septembre. Enfin, l’Apple Watch Series 3 sera toujours proposée.