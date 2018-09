En achetant le Huawei P20 à 499 euros sur Amazon, vous recevrez également 100 euros en bon d'achat ainsi qu'une paire gratuite d'écouteurs Huawei Freebuds.

Le Huawei P20, qui brille notamment de par ses performances en photo et pour son autonomie est proposé à 499 euros sur Amazon, avec un bon d’achat de 100 euros utilisable par la suite sur le site du célèbre e-commerçant. Sont également offerts : des écouteurs sans fil Huawei Freebuds, via ODR, d’une valeur de 159 euros. Une offre très complète pour obtenir l’un des meilleurs smartphones disponible actuellement sur le marché.

Le Huawei P20 a un design élégant, notamment avec son écran Full HD+ de 5,8 pouces. Outre son apparence qui rappelle l’iPhone X, le P20 est surtout un smartphone équilibré qui répondra facilement à la plupart de vos besoins.

Avec son SoC Kirin 970 cadencé à 2,36 GHz et épaulé par 4 Go de mémoire vive, il promet l’efficacité, la fluidité et la performance. Il tourne sous Android 8.1 Oreo via l’interface EMUI 8.1 et sa personnalisation très poussée. Bien qu’il n’embarque pas le triple capteur du modèle Pro, il offre de très bonnes performances en photo.

Notez d’ailleurs que son autonomie est également très satisfaisante, avec sa batterie de 3 400 mAh.

Pourquoi aime-t-on ce produit ?

Un design élégant

De bonnes performances

Une qualité photo impeccable

Le Huawei P20 est disponible aujourd’hui à 499 euros sur Amazon.

100 euros sont offerts en bon d’achat que vous recevrez par mail sous deux jours après l’expédition de votre commande ainsi qu’une paire d’écouteurs true-wireless Huawei FreeBuds via ODR.