Le Pixel 7a a été présenté ce mercredi 10 mai 2023, lors de la Google I/O 2023 à Mountain View. Hormis de meilleures performances, le successeur du Pixel 6a propose un meilleur bloc photo, accompagné de nombreuses fonctionnalités de retouches. Commercialisé 509 € pour son lancement, il s’accompagne de deux offres intéressantes.

Google a officialisé plusieurs nouveaux produits de sa gamme Pixel pendant la conférence Google I/O 2023 : le Pixel Fold, la Pixel Tablet (qui ne sortiront malheureusement pas en France) et le smartphone Pixel 7a. Ce dernier, déjà disponible, est le petit frère du Pixel 7, et le successeur du très bon Pixel 6a. Découvrez où trouver les meilleures offres de lancement valable pour toute commande entre le 10 et le 22 mai 2023.

Où trouver les meilleures offres pour le lancement du Pixel 7a ?

Google propose une version milieu de gamme de son dernier smartphone en date, avec des spécificités techniques revues à la hausse par rapport au 6a. Commercialisé en France à 509 €, le Pixel 7a est 50 euros plus chers par rapport au Pixel 6a à sa sortie. Heureusement, des offres de lancement permettent de l’acquérir avec un bonus.

Sur le Store de Google

En passant commande sur le site de Google entre le 10 et le 22 mai 2023, vous aurez le choix entre :

recevoir gratuitement une paire d’écouteurs Pixel Buds A Série 2021 ;

bénéficier de 100 € de remise immédiate sur les Pixel Buds Pro de 2022.

Les Pixel Buds A se trouvent à 99 € en ligne. Ils offrent des prestations honnêtes et les avoir gratuitement ne se refuse pas, surtout si vous n’êtes pas encore passé aux écouteurs sans fils.



Si votre budget le permet, il est plus judicieux d’opter pour la centaine d’euros sur la paire de Pixel Buds Pro. Avec un meilleur rapport qualité prix, vous obtiendrez un duo téléphone/écouteurs Bluetooth plutôt haut de gamme pour 618 €.

Sur les sites revendeurs

Si vous commandez le Pixel 7a sur un site revendeur, une paire de Pixel Buds A Série 2021 vous sera offerte.

En revanche, vous n’aurez pas la possibilité de choisir la réduction sur les Pixel Buds Pro

C’est quoi le Pixel 7a officialisé lors de la conférence Google I/O ?

La fiche technique du Pixel 7a est plutôt impressionnante au regard de son prix et lui permet de rivaliser avec l’iPhone SE. Vous pourrez compter, par exemple, sur un taux de rafraîchissement de 90 Hz, grâce à la puce Tensor G2, que l’on trouve déjà sur les modèles 7 et 7 Pro, ainsi que 8 Go de RAM. Une dalle OLED d’une taille de 6,1 accompagne le smartphone. La partie photo se compose de deux capteurs à l’arrière (64 Mpx et ultra-grand-angle de 13 Mpx), et un capteur avant de 13 Mpx. Enfin, le Pixel 7a tourne sur Android 13.

De très bonnes performances sur le papier, pour un smartphone milieu de gamme. Comme d’habitude, Google met l’accent sur les photos et propose un photophone de qualité, à l’instar du précédent modèle. Les capteurs photo font un excellent travail dans le noir. De jour comme de nuit, les détails sont présents et le Pixel 7a profite d’un très bon piqué. Les fonctions anti-flou ou la gomme magique, présents sur les modèles supérieurs, sont des outils devenus indispensables pour tout amateur de photo.

Pour aller plus loin Test du Google Pixel 6a : à 459 euros, il excelle en photo

Vous voulez tout savoir sur la mobilité de demain, des voitures électriques aux VAE ? Abonnez-vous dès maintenant à notre newsletter Watt Else !

Certains liens de cet article sont affiliés. On vous explique tout ici.