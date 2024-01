[Deal du jour] Les Dyson V15 Detect Absolute et le V8 sont des aspirateurs balais performants et très maniables. Ces derniers sont souvent chers, sauf pendant les périodes de promotions, comme ces soldes d’hiver.

👉 Retrouvez toutes les meilleures offres des soldes d’hiver 2024

C’est quoi, la promotion sur ces aspirateurs balais de Dyson ?

L’aspirateur balai Dyson V8 Origin est habituellement vendu 399 €. Il est en ce moment proposé sur le site de la marque au prix de 299 €.

Le V15 Detect Absolute de Dyson, modèle couleur jaune/nickel est normalement vendu 799 € sur le site officiel de Dyson. Il est proposé au prix de 599 € pendant les soldes.

Vous retrouverez l’un de ces deux modèles dans notre guide des meilleurs aspirateurs balais.

C’est quoi, cet aspirateur V8 en solde ?

Le Dyson V8 n’est pas l’aspirateur le plus récent de Dyson, mais il reste toujours un bon modèle, qui plus est abordable. Il est particulièrement maniable grâce à son poids de 2,6 kg et sa bonne prise en main, même après une longue utilisation. Il peut aussi rapidement se transformer en aspirateur à main. Ce n’est pas le plus puissant des aspirateurs, mais son moteur aux 110 000 tours/minute et ses quatorze cyclones permettent de capturer la poussière sans baisse de régime. Après 30 minutes de ménage, et son collecteur plein, il aura malheureusement tendance à s’essouffler légèrement.

Le V8 s’accompagne de la brosse Motorbar pour les poils d’animaux, et de plusieurs accessoires pour faciliter le ménage. Son autonomie est de 40 minutes en mode normal et à peine 10 minutes en mode Max, le mode de puissance maximale.

Le Dyson V8 se recharge sur sa station murale // Source : Dyson

Et le V15 Detect Absolute, lui aussi soldé ?

Le Dyson V15 Detect Absolute est un aspirateur plus haut de gamme, qui pèse environ 3 kg avec son tube d’aspiration. Il est doté de trois différentes brosses, dont la classique Motorbar, déjà sur le V8. La brosse optique Fluffy, avec lumière intégrée, rend visibles les poils et saletés sur les sols, tandis que la minibrosse motorisée sert à démêler les cheveux et les poils d’animaux. Petite particularité, la tête de nettoyage est équipée d’une lumière qui révèle la poussière sur le sol, mais qui peut être jugée superflue. Idem pour le compteur de particules, amusant, mais pas forcément nécessaire.

Il dispose de trois modes : Auto, Boost et Éco. Les deux premiers sont parfaits pour une aspiration efficace en un seul passage. Le mode Éco, peu puissant, sert à optimiser l’autonomie. Comptez 15 petites minutes de batterie en mode Boost, 30 minutes en mode Auto, et plus d’une heure d’aspiration en mode Eco.

L’aspirateur sans fil Dyson V15 Detect Absolute est efficace avec les poils d’animaux // Source : Dyson

Pour aller plus loin pendant les soldes

👉 Les accessoires gaming en promo durant les soldes

👉 Notre sélection des PC et des écrans soldés intéressants

👉 Découvrez les meilleurs téléviseurs soldés dans notre sélection

C'est sûr : vous payez votre forfait mobile trop cher Votre prochain forfait mobile 4G ou 5G sans engagement est dans ce guide Comparateur forfait mobile sans engagement

Vous voulez tout savoir sur la mobilité de demain, des voitures électriques aux VAE ? Abonnez-vous dès maintenant à notre newsletter Watt Else !

Certains liens de cet article sont affiliés. On vous explique tout ici.