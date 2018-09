Julien Cadot - il y a 1 heure Tech

Dua Lipa s'est associée à Jaguar pour une expérience qui mêle musique et voiture électrique. Nous y avons participé.

La Jaguar I-Pace est la première concurrente sérieuse de la Tesla Model X. Nous l’avions essayée en avant-première à l’été 2018 et c’est peu dire que le véhicule entièrement électrique du constructeur nous a bluffés. Les sensations au volant sont similaires à celles que l’on retrouve sur les véhicules de Tesla : une accélération qui décoiffe, un silence apaisant dans l’habitacle, une adhérence à la route parfaitement maîtrisée et le soin apporté par Jaguar à son intérieur. Pour une première, le constructeur fait une entrée fracassante.

Mais début septembre, il a associé son véhicule à l’artiste pop Dua Lipa dans un projet plutôt étonnant et so 2018 : créer un remix unique du morceau Want To avec les données de conduite générées par le véhicule. Pour Jaguar, cette opération de communication est un moyen de montrer que les données des véhicules sont massivement collectées pour entraîner des algorithmes d’aide à la conduite qui nous guideront vers la conduite autonome. Et en effet, le constructeur n’a pas encore fait d’annonce fracassante à ce sujet : au-delà d’un partenariat avec Waymo, on pourrait croire qu’il reste en retrait et laisse l’avenir lui filer entre les doigts. Ce n’est visiblement pas le cas.

Côté Dua Lipa, c’est un moyen pour l’artiste de laisser ses fans s’approprier son morceau d’une manière unique, avec des milliers de variations possibles au volant. Pour aller plus loin, une application web a été développée pour faire un autre usage de certaines données : celles des écoutes sur Spotify et des altérations faites à la main.

Cette expérience est le sujet de notre reportage vidéo de la semaine.