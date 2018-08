L'amour d'un fan d'Apple pour le vintage ou l'exclusif est-il quantifiable ? Peut-être : une enchère a atteint 36 000 dollars pour un prototype d'iPhone, premier du nom.

Sur eBay, une vente aux enchères insolite a été lancée le 27 août 2018. Elle présente un prototype d’iPhone 2G, soit la première génération de l’engin. En trois jours, l’objet, présenté comme « l’un des plus rares du monde » a atteint les 36 000 dollars. Étonnant ? Pas vraiment lorsqu’on connaît l’amour inconditionnel que certains collectionneurs vouent aux marques qui ont fait l’histoire de l’informatique.

« Le plus rare de tous »

Le vendeur précise que c’est un prototype de 2006 qui aurait été assemblé non pas en Chine, mais à Cupertino, en Californie. Une version d’essai destinée aux ingénieurs pesant 144,5 grammes, 10 de plus que la version commercialisée en 2007. Il n’utilise pas le système d’exploitation classique, mais une version test nommée Earthbound.

« C’est l’objet de collection ultime. Avec plus d’un milliard d’iPhone vendus dans le monde, c’est une opportunité extrêmement rare d’acquérir un des premiers prototypes de l’iPhone original », affirme le vendeur. Avec 8 Go de stockage, une connexion Wi-Fi et Bluetooth disponibles, s’il vous plaît. Il n’est pas sûr que vous obteniez le plus rapide des smartphones… mais au moins le plus rare.

Enfin, si eBay n’avait pas coupé court à la vente. Elle devait durer jusqu’au 7 septembre 2018, mais n’a pas survécu à la censure du site du vente, qui supprime les annonces liées aux prototypes, comme ce fut le cas en 2013. En effet, cela peut s’apparenter à du recel de produit volé.