Si on parle beaucoup des prochains iPhone, il ne faudrait pas oublier que Google présentera, lui-aussi, des nouveaux téléphones en fin d’année. À ce sujet, le géant de la tech a peut-être fait une bourde en associant une date de présentation (et de lancement ?) à son futur Pixel 3. Ce serait pour le 4 octobre 2018.

Sur la plateforme Famebit de YouTube, qui associe des influenceurs à des marques/annonceurs pour des contenus sponsorisés, on peut découvrir l’existence d’une page Pixel 3 postée pour attirer des créateurs canadiens enclins à vanter les qualités du produit. Elle a été captée le 5 août 2018 par Android Police et la description comporte notamment la phrase : « Le téléphone Pixel 3 sera lancé le 4 octobre 2018. » L’avenir dira si elle est avérée et si elle concerne l’officialisation et/ou la sortie.

Quelques pincettes

La date du 4 octobre 2018 ne serait en rien une surprise. Après tout, le premier Pixel avait été présenté le 4 octobre 2016 et la génération suivante le 4 octobre 2017. En somme, Google, un peu superstitieux, conserverait ses habitudes calendaires au jour près pour ses Pixel 3 et Pixel 3 XL. À contrario, une commercialisation dans la foulée de l’évènement apparaîtrait un peu plus surprenante, Google n’étant pas coutumier du fait. En ce sens, l’expression « is lauchning » se traduirait plus volontiers en « sera présenté. »

À noter que nos confrères ayant eu accès à la publication ne sont pas en mesure de confirmer que Google en est bien l’auteur. La date avancée est crédible, les informations supplémentaires le sont également, ce qui suggère une boulette. On prendra quand même les pincettes de rigueur en attendant que le concurrent d’Apple officialise l’arrivée de son Pixel 3.

