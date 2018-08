Les MacBook Pro 2018 ne sont pas épargnés par les soucis. Divers témoignages évoquent des haut-parleurs ayant tendance à produire des craquements.

Le MacBook Pro 2018, qui a connu un gros boost du côté des caractéristiques, n’est pas épargné. S’il ne devrait pas rencontrer de problèmes avec son clavier à mécanisme papillon, l’ordinateur portable accuse le coup quant à d’autres phénomènes observés, sinon subis, par certains utilisateurs.

Ainsi, il y a d’abord eu le souci lié à un processeur i9 incapable de donner le meilleur de lui-même en raison d’une chauffe mal maîtrisée — il a été résolu par une mise à jour. Aujourd’hui, ce serait au tour des haut-parleurs de faire tiquer certains propriétaires.

Un son qui craque

Sur les forums officiels d’Apple et de MacRumors, on peut découvrir plusieurs plaintes au sujet d’un son qui craque, quelle que soit l’utilisation (musique, vidéo, jeux vidéo), le modèle (13 ou 15 pouces) ou la configuration embarquée. Apparemment, plusieurs victimes sont allées procéder à un échange dans un Apple Store, pour constater ensuite que… leur nouveau MacBook souffrait du même défaut.

S’agirait-il une nouvelle fois d’un léger contretemps logiciel ? Peut-être. Dans tous les cas, il pourrait être lié à la puce T2, dédiée à la sécurité mais qui sert aussi de contrôleur audio. En effet, l’iMac Pro, lui-aussi équipé du coprocesseur, est touché.Une thèse confirmée par un utilisateur en contact avec les opérateurs du S.A.V. Apple. Ces derniers auraient suggéré un problème avec la puce A2.

A noter que la rédaction de Numerama, qui dispose d’un exemplaire de test fourni par Apple et revendiquant la configuration la plus onéreuse, n’a pas constaté de craquements jusqu’ici. Un autre propriétaire, contacté par Numerama, n’a pas constaté le problème non plus.