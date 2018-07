Il ne vous manquait plus qu'un stabilisateur pour partir en vacances ? Aujourd'hui le DJI Osmo Mobile 2 est proposé à 116 euros sur GearBest avec le code promo : IT$THRCosmo.

Chaque jour, la rédaction sélectionne pour vous un bon plan repéré sur le web, qui a un rapport direct avec notre ligne éditoriale.

Vous partez bientôt en vacances et plus que tout vous voulez pouvoir immortaliser ces précieux moments en prenant des photos et des vidéos à mettre sur les réseaux sociaux ? Mettez toutes les chances de votre côté et optez pour un stabilisateur afin de produire des contenus de qualité.

Aujourd’hui le DJI OSmo Mobile 2 est proposé à 116 euros sur GearBest avec le code promo : IT$THRCosmo.

Le DJI Osmo Mobile 2 a été commercialisé en début d’année 2018. Ce stabilisateur 3 axes permet de prendre des photos et des vidéos en mode portrait ou paysage avec une autonomie qui avoisine les 15 heures.

Il propose de multiples modes de prise de vue comme le slow motion ou le time lapse mais aussi des fonctionnalités comme l’ActiveTrack qui permettent de suivre un sujet en mouvement — comme sur les drones DJI.

Le stabilisateur dispose d’une application mobile, DJI GO qui permettra d’accéder aux paramètres des commandes du joystick ainsi qu’à la gestion des enregistrements live.

Il est compatible avec les smartphones jusqu’à 5,5 pouces et il intègre un port micro USB qui permet de recharger le smartphone lors de son utilisation.

Pourquoi nous vous recommandons ce produit ?

Sa compatibilité étendue

L’un des meilleurs stabilisateurs du marché

Son autonomie de 15 heures

Le stabilisateur est disponible pour 116 euros sur GearBest avec le code promo : IT$THRCosmo. D’ordinaire il est disponible aux alentours des 150 euros.

Les liens de cet article sont affiliés : si vous trouvez votre bonheur grâce à nous, nous touchons une petite commission. On vous explique tout ici.