[Deal du jour] Le DJI Mini 3 Pro est un drone compact et léger, qui offre de belles performances de vol et de jolies images. Un peu cher à sa sortie, c’est un modèle qui devient bien plus intéressant lorsqu’il baisse de prix.

C’est quoi, la promotion sur ce drone de DJI ?

Le Mini 3 Pro est commercialisé 829 € à sa sortie, en mai 2022, et depuis régulièrement trouvable autour de 700 €. Il est en ce moment proposé au prix de 599 € sur Amazon.

C’est quoi, ce mini drone ?

Comme son nom l’indique, le DJI Mini 3 Pro est un drone au format compact, avec des dimensions de 145 × 90 × 62 mm plié, et 171 × 245 × 62 lorsqu’il est déplié. Son poids plume de 250 g vous permet de le glisser dans un sac, voir une poche, pour l’emmener partout avec vous. Au premier abord, le Mini 3 Pro peut sembler fragile, mais il profite d’une bonne conception et est plutôt robuste, à condition de réussir vos atterrissages. Heureusement, le système optique inférieur et la détection infrarouge s’accompagnent de quatre capteurs d’obstacles, afin d’éviter le plus possible les accidents.

Déplié et prêt à partir, le DJI Mini 3 Pro se positionne à 1,5 m du sol, et peut décoller et s’élever dans les airs en quelques de secondes. Une fois en l’air, il se pilote facilement avec des commandes réactives et intuitives. La radiocommande RC-N1 nécessite malheureusement l’utilisation d’un smartphone pour fonctionner, via l’application DJI Fly. Le drone existe aussi dans une version avec la télécommande DJI RC, qui intègre un écran tactile de 5,5 pouces avec l’app préinstallée, au prix de 799 € au lieu de 999 €.

Le drone tient dans une poche // Source : DJI

Est-ce que ce drone de DJI vaut le coup à moins de 600 € ?

C’est un très bon prix si vous souhaitez vous procurer un modèle de drone compact et performant. Niveau utilisation, la nacelle du DJI Mini 3 Pro fait un excellent travail et propose une large inclinaison verticale, et peut rapidement basculer la caméra en mode portrait. Le Mini 3 Pro s’équipe d’un capteur de 12 mégapixels au format 1/1,3″ pour des photos de 48 Mpx, et peut filmer en 4K jusqu’à 60 ips. Les photos sont détaillées et les vidéos capturées sont de qualité, avec une excellente stabilisation.

De nombreux modes automatiques sont présents pour faciliter le pilotage et les prises de vue, et laissent plus d’autonomie au Mini 3 Pro. Enfin, niveau autonomie, DJI promet jusqu’à 35 minutes de vol. Dans les faits, cette autonomie dépend fortement de l’utilisation et de la météo, et peut baisser à 20 minutes si les conditions ne sont pas réunies. Le drone se recharge en 1 h environ.





